Aylar sonra ilk kez kuaföre giden Nurgül Yeşilçay'dan açıklama hepimiz pala olmuştuk!

Tüm dünyaya yayılarak pandemiye dönüşen salgın nedeniyle Türkiye genelinde kapalı olan kuaförler,11 Mayıs'ta açıldı. Aylardır kuaföre gidemeyen pek çok ünlü isim de randevu alarak kuaförlerin yolunu tuttu. Oyuncu Nurgül Yeşilçay da soluğu kuaförde alan isimler arasındaydı. Yeşilçay, kuaför çıkışı kendisine yöneltilen “Kuaföre gitmek nasıl bir duygu?” sorusuna esprili bir yanıt vererek “Hepimiz pala olmuştuk, çok mutluyuz. Şahaneyiz” dedi.

"Keşke sabah namazına müteakip alsaydım randevuyu"

Salgın nedeniyle 21 Mart'tan beri kapalı olan kuaförler 11 Mayıs itibariyle müşterilerine kapılarını açmaya başladı. Sosyal medya hesabından kuaföre gideceğini ve heyecanlı olduğunu paylaşan Nurgül Yeşilçay, kuaför çıkışı görüntülendi.

"Hepimiz pala olmuştuk, çok mutluyuz"

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre, kuaförde 4 saat geçiren ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Kuaföre gitmek nasıl bir duygu?" sorusuna espirili bir dille, "Hepimiz pala olmuştuk. Çok mutluyuz. Şahaneyiz" yanıtını verdi.