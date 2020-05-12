Jennifer Lopez’in hayran kaldığı Türk Dilara

Türk kızı Dilara, Almanya’da kurduğu kozmetik markasıyla büyük başarı elde etti. ‘Dilara’ markası Hollywood starlarının da radarına girdi. Son olarak dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, bir Instagram paylaşımıyla Dilara’ya övgüler yağdırdı.

Dünya kozmetik sektörü bir Türk kızını; Dilara’yı konuşuyor. Uzun yıllardır yaşamını sürdürdüğü Almanya’da kendi adını taşıyan bir kozmetik markası kuran Dilara, satışa sunduğu birbirinden özel ürünlerle dünya çapında ses getirdi. Dilara’nın ve markasının ünü, Hollywood’a kadar ulaştı.

MİLYONLAR TAKİP EDİYOR

Aynı zamanda moda blogger’ı olan Dilara’nın yalnızca Instagram’da 3 milyonu aşkın takipçisi var. Ürünlerini dünyaca ünlü isimlerin de kullandığı Dilara’yı son olarak Latin yıldız Jennifer Lopez keşfetti. Lopez, rujlarına bayıldığı Dilara için Instagram sayfasının ‘Story’ bölümünde övgü dolu bir paylaşım yaptı.