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Üzerlik tohumunun faydaları neler unutkanlık sorununu çözüyor!

Modern ve geleneksel tıpta şifasından yararlanılan üzerlik tohumu, hafızayı destekleyerek unutkanlığı gideriyor. Üzerlik tohumunun faydaları içeriğimizde!

Üzerlik tohumunun faydaları neler unutkanlık sorununu çözüyor!
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Mayıs ila Temmuz aylarında çiçek açan üzerlik, meyvesi tohumlu bir bitki. Üzerlik bitkisinin bu tohumları sağlık açısından birçok fayda içeriyor. Halk arasında kötülükleri uzaklaştırdığına inanılarak evlerde bulundurulmuş bir bitkidir. Üzerlik tohumu, hafızayı güçlendirmekten, saç dökülmelerine; varislerden, göz iltihaplarına pek çok sorunu kısa sürede gideriyor. İşte üzerlik tohumunun faydaları ve üzerlik çayı tarifi!

Üzerlik tohumunun bilinmeyen faydaları

- Üzerlik tohumu ayrıca hafızayı destekler. Unutkanlık ve Alzheimer gibi hastalıklarla savaşır.

- Saç dökülmesini engeller.

- Soğuk algınlığı, grip veya nezle gibi hastalıklara karşı etkili bir bitkidir.

- Göz iltihaplarında pamuk ile çayı göze sürüldüğünde iltihabı ortadan kaldırır.

- Varisleri geçirmekte oldukça yararlıdır.

- Bağırsak da bulunan yararlı bakteri artırırken zararlı olanları öldürülmesi için kullanılmaktadır.

- Baş ağrılarına iyi gelir.

- Daha rahat uyumanıza yardımcı olur.

- Nefes darlığı sorununu gidermede birebirdir.

- Romatizma tedavisine iyi gelir.

- Depresyon sorununa karşı etkilidir.

- Zayıflatma özelliği vardır.

Üzerlik tohumu çayı nasıl yapılır?

2 su bardağı suyun içine 1 yemek kaşığı üzerlik tohumu ekleyin ve kaynatın. Kaynayan çayın demlenmesi için 6-7 dakika kadar bekleyin. Demledikten sonra süzüp içebilirsiniz. 

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