Saray sarması nasıl yapılır lezzetli ve hafif!

Kısa sürede hazırlayacağınız, pratik bir tatlı arıyorsanız saray sarması tam da buna uygun bir tarif. Önce, kremasını hazırlamaya koyuluyoruz ardından muhallebisine geçiyoruz. İftar için hem hafif hem de lezzetli bir tarif olan saray sarmasını mutlaka denemelisiniz. Sadece bir tencerede puding yapar gibi hazırladığınız bu nefis tatlıyı tadan herkes sizden tarifini isteyecek. İşte şahane saray sarması tarifi...

Saray sarması tarifi için malzemeler

4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

100 gram tereyağı

2 tatlı kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilin

Kreması için:

1 su bardağı soğuk süt

1 paket krem şanti

Üzeri için:

1,5 su bardağı hindistan cevizi

Yapılış aşaması:

İlk iş olarak kremasını hazırlayın. Bunun için krem şantiyi paketin üzerinde yazdığı gibi bir bardak soğuk suyla çırpın ve kıvam alması için buzdolabına kaldırın. Bir tencereye tereyağını alıp eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Hemen ardından yavaş yavaş sütü ilave etmeye başlayın. Bu aşamada sürekli karıştırın, aksi takdirde topaklanmalar olabilir. Tüm sütü ekledikten sonra şekeri ve kakaoyu ilave edin. Ardından yumurta sarısını ekleyin, güzelce karıştırın ve nişastayı ilave edin.

Kaynamaya başlayınca altını kapatın ve toz vanilini ekleyip karıştırın. Ilıklaşana kadar kabuk tutmaması için ara ara karıştırın. Bir borcamın dibine hindistan cevizlerini serpin, üstüne ılıklaşmış olan muhallebiyi dökün ve üstünü streç filmle kaplayıp buzdolabına kaldırın. Bu şekilde 30 dakika beklettiğiniz tatlıyı dolaptan alın ve hazırladığınız krem şantiyi de üstüne yayıp tekrar buzdolabına atın. Minimum 30 dakika daha bekletin. Uzun şeritler halinde kesin ve her bir şeridin ucundan başlayarak spatula yardımıyla rulolar yapın. Tepside kalan hindistan cevizlerini de üstlerine serperek servis edin.