search menu
search
close

Kaş şekillendirme yöntemleri neler doğru araçlardan yardım alın!

Karantina döneminde uzayan kaşlarınızı evde şekillendirmenin pratik yollarını paylaştık. İşte uzmanından kaş şekillendirme yolları...

Kaş şekillendirme yöntemleri neler doğru araçlardan yardım alın!
-A A+

Eskinin ince, yay gibi kaş modasının yerini kalın, gür ve doğal kaşlar aldı. Kaşlarınızın istediğiniz gibi görünmesini sağlamak için evde uygulamanız gereken birkaç ipucu bulunuyor. Kuaförlere gitmekten çekiniyorsanız, içeriğimize bir göz atmanızı öneririz. İşte pratik yöntemlerle evde kaş şekillendirme yolları!

Uygun araçları kullanın 

Evinizde salon araçlarına sahip olmanız pek mümkün olmasa da, kaşlarınızı kendiniz şekillendirirken; iyi bir cımbız, küçük makas ve bir kaş kalemi, kaşlarınızı evde şekillendirmek için ihtiyacınız olan şeyler.

Kaş şeklinizi bilin

Uzmanlar kendi kaşlarınızı evde şekillendirirken yapılan en yaygın hatanın kaşlarınızın nerede başladığını, kemerini ve sonunu bilmemek olduğunu söylüyor.

Bir kaş kalemi veya bir makyaj fırçasının ucunu kullanarak kaşlarınızı haritalandırmanız mümkün. Kaşlarınızı haritalamak, kaşlarınızın nerede büyümeye ihtiyaç duyduğunu ve fazla kılların nereden alınabileceğini anlamak için size mükemmel bir rehber olacak.

Kaşlarınızın başlangıcını bulmak için 

Burnunuza bir kaş kalemi yerleştirin ve gözünüzün iç köşesine doğru bir açıda tutun. Bu noktada kalem göz bölgesinin üzerine düşmemelidir. Kalem kenarının kaş kemiğine çarptığı yer sizin başlangıç ​​noktanızdır.

Kaşlarınızın kemerini bulmak için 

Kalemi burnunuzun yan tarafında, dik olarak ve gözün üzerinde tutun. Kalemin kemiğinize çarptığı nokta kemerinizdir.

Kaşlarınızın sonunu bulmak için 

Kalemi burnunuzun kenarına yerleştirin ve kaşınızın ucunu bulmak için gözünüzün dış köşesiyle hizalayın.

Uzun tüyleri kesmek için küçük makastan yardım alın

Söz konusu kaş olduğunda, kilit noktanın kaşların birinin her zaman diğerinden biraz farklı görüneceği olduğunu unutmayın. Kaş tüyleriniz oldukça uzun ve dağınık görünüyorsa, uzun tüyleri kesmek için küçük makas kullanmalısınız. Kaş kıllarınızı kesmeniz gerekiyorsa, onları fırçaladığınızdan emin olun ve sonra kaşın üstünü kesmek için küçük bir makas alın, sadece doğal kaş şeklinizin ötesine geçen küçük tüyleri kırpın.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Şahane lezzet: Evde kolay pizza tarifi! Şahane lezzet: Evde kolay pizza tarifi!
Yemek
Yüzdeki delik ve çukurlardan kurtulma yöntemler! Yüzdeki delik ve çukurlardan kurtulma yöntemler!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Hadise'nin son paylaşımı olay!Tedbirlere uydu, bakın nasıl poz verdi!
Hadise'nin son paylaşımı olay!Tedbirlere uydu, bakın nasıl poz verdi!
Yakalandığı koronovirüsten bu besinler sayesinde kurtuldu!
Yakalandığı koronovirüsten bu besinler sayesinde kurtuldu!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Ünlü modelin son paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
Ünlü modelin son paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
Önceki Haberler
Vefat eden oğlunun son saatlerini anlattı! Sözleriyle yürek burktu!
Vefat eden oğlunun son saatlerini anlattı! Sözleriyle yürek burktu!
Hızlı yemek yeme alışkanlığı nasıl değiştirilebilir?
Hızlı yemek yeme alışkanlığı nasıl değiştirilebilir?
Hafızayı destekliyor, unutkanlık sorununu çözüyor!
Hafızayı destekliyor, unutkanlık sorununu çözüyor!
Hollywood’a ruj satan güzel
Hollywood’a ruj satan güzel
Bebek bekleyen Sinem, hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü!
Bebek bekleyen Sinem, hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü!
Zeytinyağını saçınıza sürün! Sonuç inanılmaz!
Zeytinyağını saçınıza sürün! Sonuç inanılmaz!
Günün bombası! Kerem durmak bilmiyor! Aslı Enver'le barıştı mı?
Günün bombası! Kerem durmak bilmiyor! Aslı Enver'le barıştı mı?
Aldatılan damat düğünde gelinden öyle bir intikam aldı ki...
Aldatılan damat düğünde gelinden öyle bir intikam aldı ki...
Yorumlar