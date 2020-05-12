Kaş şekillendirme yöntemleri neler doğru araçlardan yardım alın!

Eskinin ince, yay gibi kaş modasının yerini kalın, gür ve doğal kaşlar aldı. Kaşlarınızın istediğiniz gibi görünmesini sağlamak için evde uygulamanız gereken birkaç ipucu bulunuyor. Kuaförlere gitmekten çekiniyorsanız, içeriğimize bir göz atmanızı öneririz. İşte pratik yöntemlerle evde kaş şekillendirme yolları!

Uygun araçları kullanın

Evinizde salon araçlarına sahip olmanız pek mümkün olmasa da, kaşlarınızı kendiniz şekillendirirken; iyi bir cımbız, küçük makas ve bir kaş kalemi, kaşlarınızı evde şekillendirmek için ihtiyacınız olan şeyler.

Kaş şeklinizi bilin

Uzmanlar kendi kaşlarınızı evde şekillendirirken yapılan en yaygın hatanın kaşlarınızın nerede başladığını, kemerini ve sonunu bilmemek olduğunu söylüyor.

Bir kaş kalemi veya bir makyaj fırçasının ucunu kullanarak kaşlarınızı haritalandırmanız mümkün. Kaşlarınızı haritalamak, kaşlarınızın nerede büyümeye ihtiyaç duyduğunu ve fazla kılların nereden alınabileceğini anlamak için size mükemmel bir rehber olacak.

Kaşlarınızın başlangıcını bulmak için

Burnunuza bir kaş kalemi yerleştirin ve gözünüzün iç köşesine doğru bir açıda tutun. Bu noktada kalem göz bölgesinin üzerine düşmemelidir. Kalem kenarının kaş kemiğine çarptığı yer sizin başlangıç ​​noktanızdır.

Kaşlarınızın kemerini bulmak için

Kalemi burnunuzun yan tarafında, dik olarak ve gözün üzerinde tutun. Kalemin kemiğinize çarptığı nokta kemerinizdir.

Kaşlarınızın sonunu bulmak için

Kalemi burnunuzun kenarına yerleştirin ve kaşınızın ucunu bulmak için gözünüzün dış köşesiyle hizalayın.

Uzun tüyleri kesmek için küçük makastan yardım alın

Söz konusu kaş olduğunda, kilit noktanın kaşların birinin her zaman diğerinden biraz farklı görüneceği olduğunu unutmayın. Kaş tüyleriniz oldukça uzun ve dağınık görünüyorsa, uzun tüyleri kesmek için küçük makas kullanmalısınız. Kaş kıllarınızı kesmeniz gerekiyorsa, onları fırçaladığınızdan emin olun ve sonra kaşın üstünü kesmek için küçük bir makas alın, sadece doğal kaş şeklinizin ötesine geçen küçük tüyleri kırpın.