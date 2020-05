Vertigo nedir baş dönmesiyle birlikte kulak çınlamasına neden oluyor!

Baş dönmesi diğer bir adıyla vertigo, denge kaybı ve sersemlik hissi olarak tanımlanıyor. Vertigo genellikle hareket ederken ya da eğilip, kalkarken hızlı hareket etmeye bağlı durumlarda sıklıkla kendini gösteriyor. Hareketten bağımsız olarak da ortaya çıkabiliyor. Baş dönmesi (vertigo), kendi başına bir hastalık değildir fakat bir hastalığın habercisi olabiliyor. Peki vertigo nedir? Tedavisi nasıl olur? Detaylar haberimizde...

Vertigo Nedir?

Vertigo genel olarak iç kulak hastalıkları, daha nadir olarak da beyin ve beyincikle ilgili rahatsızlıkların sonucu olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Genellikle İç kulaktaki denge organları vücudun dengesinin sağlanmasında önemli bir rol oynar. İşitme organları ile yan yana bulunan denge organları, labirent adı verilen 3 yarım daire kanalı ve iki keseden meydana gelir. Her iki kulakta da bu labirent yapısı mevcuttur. İleri ve geri hareket etme ve yer çekimi keseler tarafından, dönme ise yarım daire kanalları tarafından algılanır. Bu denge sistemi vücudun hareketini anlamamızı sağlar. Hareketsiz olarak durulduğunda ise her iki kulaktan da beyne eşit ve uyumlu duyumlar gelir. Vertigonun nedeni olarak görülebilecek iç kulaktaki ya da başka organlardaki bazı sorunlar bu mesajların gelmesini aksatabilir ve bu durumda hareketsiz olduğumuz halde etrafımızdaki her şey hareket ediyor gibi görünür. Bu baş dönmesi durumuna vertigo hastalığı adı verilir.

Periferik vertigo

İç kulak ya da orta kulaktaki denge merkezinin etkilenmesine bağlı olarak dengenin bozulmasına denir. Periferik vertigoya boyun ağrıları gibi kas iskelet sistemindeki herhangi bir sıkıntı ya da hipotiroidi, hipertiroidi ya da hipoglisemi gibi metabolik hastalıklarda sebep olabiliyor. Bireyler, vertigo şikayetiyle geldiği zaman ilk olarak kulakla ilgili bir sıkıntısı olup olmadığına bakılır. Hastalardan genel metabolik tetkikleri istenmektedir. Şeker, kolesterol, trioit, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ayrıca kişinin tansiyonuna kadar bütün tetkiklerine bakılmaktadır. Çünkü bunların hepsi vertigo ataklarını tetikleyebilmektedir. Vücuttaki her hangi bir dengesizlik vertigo ataklarıyla kendini gösterebilmektedir.

Santral vertigo

Beyinden kaynaklanan rahatsızlıklar sonucu meydana gelmektedir. Santral vertigolar, beyinde tümör, kanama, damarlarda anevrizma ya da beyin damarlarının farklı bozukluklarından kaynaklanabilmektedir. Bu durumda hastalar Nöroloji Bölümü’ne yönlendirilmektedir.

Vertigo belirtileri

Vertigonun belirgin belirtisi baş dönmesidir ve genellikle iç kulaktaki denge sisteminde ortaya çıkan bir sorundan kaynaklanır.

Kulak hastalıklarına bağlı baş dönmesi beraberinde kulakta basınç hissi,

Kulak çınlaması,

Denge kaybı,

Bulantı-kusma,

Kulak akıntısı,

Gözlerde anormal hareketler gözlemlenebilir.

Vertigo tedavisi

Vertigo tedavisinde önemli olan sorunun kaynağının bulunmasıdır. Vertigoya neden olan hastalık meniere hastalığı ise ilaç tedavisi, ilaç tedavisi yeterli olmadığı durumlarda özel ameliyatlar yapılabilir. Vertigonun nedeni tümör ise ameliyat gereklidir. Enfeksiyona bağlı vertigo oluşumu için doktorlar tarafından önerilen tedavi yöntemi düzenli istirahat ve ilaç tedavisidir. Kafein, sigara, alkol, stres, tuz tüketimi vb. tetikleyici faktörler hastanın yaşamından uzak tutulmalıdır. Denge egzersizleri vertigo teşhisi konulan hastalar için etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda denge merkezini zorlaştıran hareketlerden de kaçınılmalıdır.