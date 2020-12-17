Azeri kızı Günel Zeynalova, değişimiyle şaşırttı! Son haliyle tanınmaz bir halde

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel, o günden sonra şöhretin kapılarını araladı. Küçük yaşta başladığı sanat hayatına başarılı bir ses sanatçısı olarak devam eden Azeri kızı Günel'in eski halinden eser kalmadı.

Değişimiyle şaşırttı

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Günel Zeynalova, değişimiyle ağızları açıkta bıraktı. Azeri şarkıcının geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştüğü görüldü.

Günel Zeynalova kimdir?

25 Ekim 1985 Ağdam doğumlu olan ünlü isim şu anda 35 yaşında. Azeri şarkıcı, Didem adlı şarkısıyla Türkiye'de büyük bir şöhrete kavuştu. Özellikle bu şarkının klibindeki hareketleri ve danslarıyla dinleyiciler tarafından oldukça beğenildi.

Müzik kariyerine devam eden ünlü ismin albümleri arasında 1998 yılında çıkardığı Ne Olur Allahım, 2003 yılında çıkardığı Azeri Kızı Günel ve 2008 yılında çıkardığı Adı Yok albümleri bulunuyor.