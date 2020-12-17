Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı!

Amerikalı aktris ve eski manken Sharon Stone, babası Joseph Stone'un ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Tutulsun istiyorsan, aç ellerini!" cümlesini paylaştı. Takipçileri, Stone'a destek mesajları yağdırdı.
''TUTULSUN İSTİYORSAN AÇ ELLERİNİ''
Primetime Emmy Ödülü ve Altın Küre sahibi Amerikalı oyuncu Sharon Stone (62), babası Joseph Stone'u ölüm yıl dönümünde andı. Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Tutulsun istiyorsan, aç ellerini!" cümlesini paylaştı. Stone'un paylaşımına beğeni yağdı.
MEVLANA'NIN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI
1992'de Temel İçgüdü (Basic Instinct) adlı filmle bir anda yıldızı parlayan Stone, sosyal medya hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Tutulsun istiyorsan, aç ellerini!" cümlesini paylaştı.
TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI
Oyuncu, gönderisine, "Kalbimde bir mum yaktım Joseph William Stone. Beni dürüst kılan sensin" notunu düştü. Takipçileri, Stone'a destek mesajları yağdırdı.