search menu
search
close

Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı!

Amerikalı aktris ve eski manken Sharon Stone, babası Joseph Stone'un ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı.

Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı!
-A A+

Amerikalı aktris ve eski manken Sharon Stone, babası Joseph Stone'un ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Tutulsun istiyorsan, aç ellerini!" cümlesini paylaştı. Takipçileri, Stone'a destek mesajları yağdırdı.

''TUTULSUN İSTİYORSAN AÇ ELLERİNİ''

Primetime Emmy Ödülü ve Altın Küre sahibi Amerikalı oyuncu Sharon Stone (62), babası Joseph Stone'u ölüm yıl dönümünde andı. Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Tutulsun istiyorsan, aç ellerini!" cümlesini paylaştı. Stone'un paylaşımına beğeni yağdı. 

MEVLANA'NIN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

1992'de Temel İçgüdü (Basic Instinct) adlı filmle bir anda yıldızı parlayan Stone, sosyal medya hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Tutulsun istiyorsan, aç ellerini!" cümlesini paylaştı.

 TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Oyuncu, gönderisine, "Kalbimde bir mum yaktım Joseph William Stone. Beni dürüst kılan sensin" notunu düştü. Takipçileri, Stone'a destek mesajları yağdırdı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Çikolata kisti tedavisi nasıl yapılır? Çikolata kisti tedavisi nasıl yapılır?
Kadın
ATV setinde korona paniği! Başrol dahil 18 kişi pozitif! ATV setinde korona paniği! Başrol dahil 18 kişi pozitif!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ebru Şahin aşkını böyle haykırdı! Takipçilerinden beğeni yağdı!
Ebru Şahin aşkını böyle haykırdı! Takipçilerinden beğeni yağdı!
Nihal'den 'Pişman olduğun bir ilişkin var mı' sorusuna şoke eden yanıt
Nihal'den 'Pişman olduğun bir ilişkin var mı' sorusuna şoke eden yanıt
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Sütyensiz pozlarını paylaşan Merve Boluğur, sosyal medyayı salladı!
Sütyensiz pozlarını paylaşan Merve Boluğur, sosyal medyayı salladı!
Ölümcül salgından korunmak için "Kıyamet Sığınakları"na kaçıyorlar!
Ölümcül salgından korunmak için "Kıyamet Sığınakları"na kaçıyorlar!
Yeşil sahaların en ateşli sol beki! Paylaşımları beğeni rekoru kırıyor
Yeşil sahaların en ateşli sol beki! Paylaşımları beğeni rekoru kırıyor
Önceki Haberler
Ağız içindeki yara kanser habercisi olabilir! Aman dikkat
Ağız içindeki yara kanser habercisi olabilir! Aman dikkat
Esra Erol'un programında skandal! Bu kadarına da pes diyeceksiniz!
Esra Erol'un programında skandal! Bu kadarına da pes diyeceksiniz!
Güneş ışınları cilt için ne kadar tehlikeli?
Güneş ışınları cilt için ne kadar tehlikeli?
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor!
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor!
Kahvaltının yeni gözdesi: Lalanga
Kahvaltının yeni gözdesi: Lalanga
10 adımda pozitif bir insan olmanın pratik yolları!
10 adımda pozitif bir insan olmanın pratik yolları!
İkinci el alışverişte dikkat edilecek noktalar!
İkinci el alışverişte dikkat edilecek noktalar!
Kuru öksürüğü kesen doğal karışımlar burada!
Kuru öksürüğü kesen doğal karışımlar burada!
Yorumlar