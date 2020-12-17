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Volkswagen’den İbrahim Ulusoy’a iş teklifi

SEO uzmanı İbrahim Ulusoy, dijital dünyadaki başarılarıyla dev Alman şirketlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Genç işadamı, Volkswagen'den iş teklifi aldı.

Volkswagen’den İbrahim Ulusoy’a iş teklifi
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Alman iş dünyası bugünlerde bir Türk gencini konuşuyor. Bayburtlu bir ailenin çocuğu olarak 1990 yılında Almanya’nın Dortmund şehrinde doğup büyüyen İbrahim Ulusoy, satış ve SEO (Search Engine Optimization/Arama Motoru Optimizasyonu) uzmanı olarak dev Alman şirketlerinin dikkatini çekmeyi başardı. 

WEB SİTELERİNDE GOOGLE’DA ZİRVEYE TAŞIYOR

Bugüne kadar 3 bin 500 farklı web sitesini Google aramalarında ilk sıralara taşıyan, son 10 senedir Google yarışmalarında da önemli başarılar elde eden İbrahim Ulusoy, dijital dünyada zirveyi hedefleyen Alman şirketlerinin radarına girdi. 

KARİYERİNİN EN BÜYÜK PROJESİ OLACAK

Çok sayıda firmanın birlikte çalışmak istediği İbrahim Ulusoy’a son olarak dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen AG’den iş teklifi geldi. Firma yetkilileri, Ulusoy’a 2021 yılında pazarlama alanında birlikte çalışmak istediklerini iletti. VW ile görüşmelerini sürdüren başarılı işadamı, “Kariyerimin en büyük projesi” diye nitelendirdiği proje için en yakın zamanda çalışmaya başlayacağını açıkladı.

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