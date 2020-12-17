Endometriozis çikolata kisti tedavisi nasıl yapılır medikal mı cerrahi mi?

Endometirozis tedavisi ilaçla yada cerrahi yöntemle yapılmaktadır. Dilerseniz şimdi “endometriozis adı da verilen çikolata kistlerinde tedavi nasıl yapılır” konusunu irdeleyelim.

Endometriozis (Çikolata Kisti) Tedavisi Nasıl Yapılır?

Endometriozis tedavisi genellikle ilaç veya ameliyatı içerir. Sizin ve doktorunuzun seçtiği yaklaşım belirtilerinizin ve semptomlarınızın ne kadar şiddetli olduğuna ve hamile kalmayı düşünüp düşünmediğinize bağlı olacaktır.Endometriozis doktorları ilk önce koruyucu tedavi yaklaşımlarını denemeyi, tedavi başarısız olursa cerrahi müdahaleyi tercih ederler.

Endometrioziste İlaç Tedavisi

Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaçlar (NSAİD, Ağrı Kesiciler): Doktorunuz adet ağrılarını yada endometriozise bağlı ağrıları hafifletmek için nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) almanızı önerebilir. Hamile kalmak istemiyorsanız, ağrı kesici ile birlikte hormon tedavisi de kullanabilirsiniz. Hormon tedavisi: Hormonlar endometriozis ağrısının azaltılmasında veya ortadan kaldırılmasında etkilidir. Adet döngüsü sırasında hormonların yükselmesi ve düşmesi endometrial implantların kalınlaşmasına, parçalanmasına ve kanamasına neden olur. Hormon ilacı, endometrial doku büyümesini yavaşlatabilir ve yeni endometrial doku implantlarını önleyebilir.

Hormon tedavisi, endometriozis için kalıcı bir düzeltme değildir. Tedaviyi bıraktıktan sonra semptomlarınız geri başlayabilir. Endometriozis tedavisinde kullanılan hormon tedavileri şunlardırDoğum Kontrol Hapları: Doğum kontrol hapları, yamalar ve vajinal halkalar, her ay endometriyal doku oluşumundan sorumlu olan hormonların kontrolüne yardımcı olur. Hormonal kontraseptif kullanırken daha hafif ve daha kısa adet kanaması vardır. Hormonal kontraseptiflerin kullanılması bazı durumlarda ağrıyı azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. Gonadotropin salgılayan hormon (Gn-RH) agonistleri ve antagonistleri: Bu ilaçlar, yumurtalık uyarıcı hormonların üretimini engeller, östrojen seviyelerini düşürür ve adet kanamasını önler. Bu endometrial dokunun küçülmesine neden olur. Bu ilaçlar yapay bir menopoz oluşturduğu için, Gn-RH agonistleri ve antagonistleri ile birlikte düşük dozda östrojen veya progestin almak, sıcak basmalar, vajinal kuruluk ve kemik kaybı gibi menopozal yan etkileri azaltabilir. İlacı almayı bıraktığınızda gebe kalma potansiyeliniz geri döner.

Progestin tedavisi: Levonorgestrel, kontraseptif implant, kontraseptif enjeksiyon veya progestin hapı dahil çeşitli progestin tedavileri, adet dönemlerini ve endometrial implantların büyümesini durdurabilir. Bu sayede endometriozis belirti ve semptomlarını hafifletebilir.

Aromataz inhibitörleri: Aromataz inhibitörleri, vücudunuzdaki östrojen miktarını azaltan bir ilaç sınıfıdır. Doktorunuz, endometriozis tedavisi için bir progestin veya kombinasyon hormonal kontraseptif ile birlikte bir aromataz inhibitörü önerebilir.

Endometriozis (Çikolata Kisti) Ameliyatı

Organ Koruyucu Cerrahi

Endometriozunuz varsa ve gebe kalmaya çalışıyorsanız, rahim ve yumurtalıklarınızı korurken endometriozis ameliyatı, başarı şansınızı artırabilir. Endometriozisten şiddetli bir ağrınız varsa, ameliyattan da fayda görebilirsiniz. Doktorunuz bu prosedürü daha çok laparoskopik olarak veya daha az sıklıkla açık ameliyat ile yapabilir. Ciddi endometriozis vakalarında bile, çoğu laparoskopik cerrahi ile tedavi edilebilir. Laparoskopik cerrahide, cerrahınız göbek yakınındaki küçük bir insizyondan ince bir görüntüleme aleti (laparoskop) yerleştirir ve endometrial dokuyu başka bir küçük insizyondan çıkarmak için alet ekler. Ameliyattan sonra doktorunuz hormon ilacı almanızı önerebilir.

Rahim ve Yumurtalıkların Çıkarılması (Histerektomi)

Rahim (histerektomi) ve yumurtalıkların (ooforektomi) çıkarılması ameliyatı bir zamanlar endometriozis için en etkili tedavi olarak kabul edildi. Ancak günümüzde endometriozis uzmanları bu yaklaşımdan uzaklaşmakta, bunun yerine tüm endometriozis dokusunun dikkatlice ve tam olarak uzaklaştırılmasına odaklanmaktadır.Yumurtalıklarınızın alınması menopoza girecek sonuçlara neden olur. Yumurtalıklar tarafından üretilen hormonların eksikliği, bazılarında endometriozis ağrısını iyileştirebilir, ancak bazılarında, ameliyattan sonra kalan endometriozis semptomlara neden olmaya devam eder. Erken menopoz aynı zamanda kalp ve damar (kardiyovasküler) hastalıkları, bazı metabolik durumlar ve erken ölüm riski taşır. Uterusun (histerektomi) çıkarılması, bazen hamile kalmak istemeyenlerde, ağır menstrüel kanama ve uterus krampı nedeniyle ağrılı adet gibi endometriozis ile ilişkili belirti ve semptomları tedavi etmek için kullanılabilir.

Endometrioziste Kısırlık Tedavisi

Endometriozisli hastalar gebe kalmakta zorlanabilir. Hamile kalmakta zorluk çekiyorsanız, doktorunuz bir size infertilite tedavisi önerebilir. Bu tedaviler yumurtlama tedavisi, aşılama tedavisi yada tüp bebek tedavisi şeklinde olabilir. Hangi tedavinin sizin için uygun olduğu kişisel durumunuza bağlıdır.

Endometriozis Evde Tedavisi

Endometriozis evde tedavisi sadece geçici rahatlama amacıyla kullanılabilir. Ağrınız devam ederse veya işe yarayacak bir tedavi bulmak biraz zaman alıyorsa, rahatsızlığınızı gidermek için evde tedbirler deneyebilirsiniz. Sıcak banyolar ve ısıtma yastığı pelvik kasları gevşeterek krampları ve ağrıları azaltır. Nonsteroidal anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ağrılı adet kramplarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak bir endometriozis uzmanı ile görüşmeyi fazla ertelemeyiniz.

Endometriozis Bitkisel Tedavi ve Alternatif Tıp

Endmetriozis bitkisel tedavisinde ağrı kesici ve kas gevşetici olan bitkiler kullanılmaktadır. Ancak bunlar geçici rahatlama sağlayan tedaviler olup bilimsel etkinlikleri kanıtlanmamıştır. Bazıları akupunktur tedavisinden sonra endometriozis ağrısından kurtulduğunu söylemektedir. Bununla birlikte, endometriozis için alternatif tedavi konusunda çok az araştırma mevcuttur. Bu tedaviyi size yardımcı olacağı umuduyla ilgileniyorsanız, doktorunuzdan iyi bir akupunktur uzmanı önermesini isteyin.

Endometriozis (Çikolata Kisti ) Tedavisi Fiyatları

Endometriozis tedavisi fiyatları sizin hastalığınızın şiddetine bağlıdır. Eğer çikolata kistiniz varsa yada ciddi ağrılarınız varsa cerrahi tedavi gerekebilir. Bu sebeple tedavi maliyeti artar. Ancak sadece ilaçla tedavi edilecek hastalarda endometriozis tedavi fiyatları oldukça makul düzeylerdedir.

KAYNAK:PEMBENAR