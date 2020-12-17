search menu
search
close

Güneş ışınları cilt için ne kadar tehlikeli uzmanlar açıklıyor!

Güneş ışınları yaz aylarındaki kadar olmasa da kışın soğuk havalarda da cildimize etki etmeye devam ediyor. Peki bunun tehlikesi var mı? işte cevabı!

Güneş ışınları cilt için ne kadar tehlikeli uzmanlar açıklıyor!
-A A+

"Güneş ışınları yaz aylarındaki kadar olmasa da kışın soğuk havalarda da cildimize etki etmeye devam ediyor. Bunun için yaz-kış güneş koruyucuları kullanmamız gerektiğini zaten biliyoruz. Peki güneşin yol açtığı lekeler ciddi hastalıkların belirtisi olabilir mi? Derya Baykal’la Gülümse programının konuğu Dermatolog Dr. Gül Yıldırım, güneş ışınlarının cilt üzerindeki etkileriyle ilgili merak edilenleri yanıtlıyor…"

Cildimizde neden lekeler oluşuyor?

Cildimizde bulunan melanin pigmenti, güneş gördüğü zaman cildi korumak üzere miktarını artırıyor. Bu pigment, bir şemsiye gibi cildin alt tabakalarına güneşin ulaşmasını engellemek için savunma mekanizması geliştiriyor. Ve biz bunu bronzlaşma, koyulaşma ve lekelerde artış olarak gözlemliyoruz. Aslında bu, vücudumuzun zararlı ışınlara karşı verdiği bir tepki…
Cildiniz size mesaj gönderiyor

Cildimiz lekelenmeye başladığında, vücudumuzun yolladığı bu işaretleri doğru algılamamız, bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmemiz ve önlemini almamız gerekiyor. Bunu, ‘Cildiniz güneşten zarar görüyor, cildin alt tabakası yaşlanıyor, cilt için faydalı olan kolajen git gide azalmaya başlıyor’ şeklinde bir uyarı olarak kabul edebilirsiniz.  

UVB ışınları kansere sebep oluyor

Günde yarım saatten fazla güneşte kaldığımız zaman derinin alt tabakaları hasar görmeye başlıyor. Bunun yanında, UVB ışınları kanser hücrelerinin üremesine yardımcı olan bir yapıya sahip, özellikle genetik yatkınlığı olanlar için daha fazla tehdit oluşturuyor.  

 

 KAYNAK: Mahmure 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Çikolata kisti tedavisi nasıl yapılır? Çikolata kisti tedavisi nasıl yapılır?
Kadın
ATV setinde korona paniği! Başrol dahil 18 kişi pozitif! ATV setinde korona paniği! Başrol dahil 18 kişi pozitif!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ebru Şahin aşkını böyle haykırdı! Takipçilerinden beğeni yağdı!
Ebru Şahin aşkını böyle haykırdı! Takipçilerinden beğeni yağdı!
Nihal'den 'Pişman olduğun bir ilişkin var mı' sorusuna şoke eden yanıt
Nihal'den 'Pişman olduğun bir ilişkin var mı' sorusuna şoke eden yanıt
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Sütyensiz pozlarını paylaşan Merve Boluğur, sosyal medyayı salladı!
Sütyensiz pozlarını paylaşan Merve Boluğur, sosyal medyayı salladı!
Ölümcül salgından korunmak için "Kıyamet Sığınakları"na kaçıyorlar!
Ölümcül salgından korunmak için "Kıyamet Sığınakları"na kaçıyorlar!
Yeşil sahaların en ateşli sol beki! Paylaşımları beğeni rekoru kırıyor
Yeşil sahaların en ateşli sol beki! Paylaşımları beğeni rekoru kırıyor
Önceki Haberler
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor!
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor!
Kahvaltının yeni gözdesi: Lalanga
Kahvaltının yeni gözdesi: Lalanga
10 adımda pozitif bir insan olmanın pratik yolları!
10 adımda pozitif bir insan olmanın pratik yolları!
İkinci el alışverişte dikkat edilecek noktalar!
İkinci el alışverişte dikkat edilecek noktalar!
Kuru öksürüğü kesen doğal karışımlar burada!
Kuru öksürüğü kesen doğal karışımlar burada!
Kışın koşmadan önce bunlara dikkat edin!
Kışın koşmadan önce bunlara dikkat edin!
İşte lezzetli çay demlemenin püf noktaları!
İşte lezzetli çay demlemenin püf noktaları!
Arkadaşlığınızın bittiğini gösteren 9 işaret!
Arkadaşlığınızın bittiğini gösteren 9 işaret!
Yorumlar