search menu
search
close

Esra Erol'da çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı!

Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı

Esra Erol'da çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı!
-A A+

Esra Erol'un ATV'de yayınlanan programında büyük bir skandal daha yaşandı. Evli kadın, evli sevgilisinden çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı. DNA testi sonucunda baba, yasak aşkı çıkınca da sevinç çığlığı attı.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY YAŞANDI 

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında Karabük'te yaşanan ve akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Evli kadın, evli sevgilisinden çocuk yapıp nikahlı eşinin nüfusuna yazdırdığını öne sürdü. Canlı yayında DNA testi sonucunu açıklayan Esra Erol, çocuğun yasak aşkından olduğunu söyledi. Test sonucunu öğrenen evli kadının sevinç çığlıkları ise programa damga vurdu.

KARISINI, EVLİ SEVGİLİSİ İLE ALDATTI

Recep Bey, karısı Emine Hanımı, evli sevgilisi Aysel'le aldattı. Evliyken Recep Beyden hamile kalan Aysel Hanım, çocuğu resmi nikahlı eşinin nüfusuna kaydettirdi. Ancak Recep Bey'e de "çocuğun babası sensin" dedi.

DNA TESTİNİN SONUCU CANLI YAYINDA AÇIKLANDI 

Recep Bey, eşi Emine Hanım ve yasak aşkı Aysel dün ATV'de kozlarını son kez paylaştı. Aysel'in çocuğuna yapılan DNA testinin sonucu canlı yayında açıklandı. DNA testi sonucu beklenirken, Aysel Hanım'ın Recep Bey'e "o sensin" demesi dikkat çekti.

ÇOCUĞUN BABASI RECEP ÇIKTI

DNA testi sonucu da Aysel'i haklı çıkardı. Çocuğun babası Recep Bey çıktı. Aysel Hanım'ın bu sonuca kollarını açarak bir zafer kazanmış gibi sevinmesi "pes artık" dedirtti. Tabi ki Esra Erol acı gerçeği açıklayana kadar.

ESRA EROL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Esra Erol, bir çocuğun soy bağının değiştirilmesinin hapis cezalık suç olduğunu açıkladı ve Recep Bey ile Aysel Hanım hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Çikolata kisti tedavisi nasıl yapılır? Çikolata kisti tedavisi nasıl yapılır?
Kadın
ATV setinde korona paniği! Başrol dahil 18 kişi pozitif! ATV setinde korona paniği! Başrol dahil 18 kişi pozitif!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ebru Şahin aşkını böyle haykırdı! Takipçilerinden beğeni yağdı!
Ebru Şahin aşkını böyle haykırdı! Takipçilerinden beğeni yağdı!
Nihal'den 'Pişman olduğun bir ilişkin var mı' sorusuna şoke eden yanıt
Nihal'den 'Pişman olduğun bir ilişkin var mı' sorusuna şoke eden yanıt
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Sütyensiz pozlarını paylaşan Merve Boluğur, sosyal medyayı salladı!
Sütyensiz pozlarını paylaşan Merve Boluğur, sosyal medyayı salladı!
Ölümcül salgından korunmak için "Kıyamet Sığınakları"na kaçıyorlar!
Ölümcül salgından korunmak için "Kıyamet Sığınakları"na kaçıyorlar!
Yeşil sahaların en ateşli sol beki! Paylaşımları beğeni rekoru kırıyor
Yeşil sahaların en ateşli sol beki! Paylaşımları beğeni rekoru kırıyor
Önceki Haberler
Güneş ışınları cilt için ne kadar tehlikeli?
Güneş ışınları cilt için ne kadar tehlikeli?
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor!
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor!
Kahvaltının yeni gözdesi: Lalanga
Kahvaltının yeni gözdesi: Lalanga
10 adımda pozitif bir insan olmanın pratik yolları!
10 adımda pozitif bir insan olmanın pratik yolları!
İkinci el alışverişte dikkat edilecek noktalar!
İkinci el alışverişte dikkat edilecek noktalar!
Kuru öksürüğü kesen doğal karışımlar burada!
Kuru öksürüğü kesen doğal karışımlar burada!
Kışın koşmadan önce bunlara dikkat edin!
Kışın koşmadan önce bunlara dikkat edin!
İşte lezzetli çay demlemenin püf noktaları!
İşte lezzetli çay demlemenin püf noktaları!
Yorumlar