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Oyuncu Hande Erçel'in yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Hande Erçel'in yıllar içerisinde geçirdiği değişimi gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Hande Erçel'in yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı
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Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolleri paylaşan güzel oyuncu Hande Erçel, yıllar içerisinde yaşadığı değişimiyle gündeme geldi. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan genç oyuncunun, inkar etse de estetikli olduğu anlaşıldı. 

Bir dizi estetik operasyon geçirdi

Erçel'in ilk kez izleyiciyle buluştuğu dönemle günümüzdeki halini karşılaştıran fotoğraf ünlü oyuncunun bugüne kadar; dudak, yanak, badem göz ve çene dolgusu yaptırdığını ortaya çıkardı. Erçel, bişektomi yöntemiyle yanaklarındaki yağları aldırdı. Operasyonun ardından daha ince bir yüz hattına kavuşan Hande Erçel'in, elmacık kemikleri daha belirgin hale geldi.

İşte Hande Erçel'in yıllar içindeki değişimi...

Hande Erçel kimdir?

Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma,Türk oyuncu ve model.

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir.

2014 yılında Show Tv‘de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı. Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

Hande Erçel, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

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