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Bade İşçil kimdir makyajsız hali çok beğenildi!

Bade İşçil önceki gün alışveriş turunda görüntülendi. Oyuncunun makyajsız görüntüsü ile görenleri bir kez daha mest etti.

Bade İşçil kimdir makyajsız hali çok beğenildi!
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Güzelliği ve düzgün fiziği ile herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Bde İşçil önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.Makyajsız haliyle dikkat çeken oyuncu, güzelliği ile görenleri bir kez daha mest etti. Oyuncunun duru güzelliğini görenler ''her haliyle güzel'' yorumunu yaptı. 

''Makyajsız da güzel'' yorumları yapıldı 

Önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan güzel oyuncu Bade İşçil, makyajsız haliyle dikkat çekti. İşçil, hiç rahatsız olmadan gülümseyerek gazetecilere poz verdi. 36 yaşındaki oyuncu kısa bir alışveriş turu yaptıktan sonra AVM'den ayrıldı. Bade İşçil'i görenler "makyajsız da güzel" dedi.

İşte Bade İşçil makyajsız hali... 

Peki Bade İşçil kimdir? 

Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ailesi zamanında Bulgaristan ve Romanya taraflarından göç edip İstanbul'a gelmiş. 1999 da anne babası boşanmış.Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. Barış Manço’nun cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’ün onu fark etmesiyle neredeyse beş yıllık bir ilişki de başlamış oldu.Ekrana profesyonel olarak çıkışı Star’da yayınlanan Evlere Şenlik isimli programı sunarak oldu. Oyunculuğa geçişi ise yönetmen Andaç Haznedaroğlu sayesinde oldu, İlk dizisi “Gülpare” dizisidir. İpek Bilgin ve Ümit Çırak'dan oyunculuk dersleri aldı.2007 yılında Cine5 kanalında yayınlanan “Metropol Cafe” isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım’ın “Ezel” dizisinde Şebnem Sertuna karakterini canlandırdı. Ezel dizisi bittikten sonra “Kuzey Güney” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel, Merve Boluğur, Mustafa Avkıran, Semra Dinçer, Zerrin Tekindor, Hale Soygazi, Kaan Taşaner ile birlikte oynadı.Moda ve Tasarım eğitimi alan Bade İşçil, ilerde tek amacının kendi adını taşıyan bir modaevi açıp, haute-couture elbiseler tasarlamak olduğunu söylüyor.

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