Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli çifti ayrıldı!

Başarılı oyuncu İlker Kaleli ile Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'ın aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Aralarında 13 yaş fark bulunan Yılmaz ile Kaleli'nin birlikteliği uzun ömürlü olmadı.

"Aynı yerden bakamadık"

Yaklaşık iki aydır sevgili olan ünlü çift yollarını ayırdı. Biran Damla, son günlerde İlker Kaleli ile çıkan ayrılık haberleriyle ilgili TV100'e yaptığı açıklamada "Aynı yerden bakmadık. Olmadı sağlık olsun" şeklinde konuştu.

Aşk yaşadıklarını itiraf etmişlerdi

36 yaşındaki İlker Kaleli ve 23 yaşındaki meslektaşı Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşamaya başladığı haberleri hakkında, "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" demişti.

Ardından güzel oyuncu da önceki haftalarda aşk hayatıyla ilgili "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" cevabını vermişti.