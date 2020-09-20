Oyuncu Fahriye Evcen'in annesine olan benzerliği dikkat çekti!

Geçtiğimiz yıl oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in annesi Hatime Evcen'in, gençlik yıllarına benzerliği ağızları açıkta bıraktı.

Annesine olan benzerliği şaşırttı

Evcen'in annesinin gençlik fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun olgunlaştıkça annesine daha çok benzeyeceği yorumları yapıldı. Fotoğrafa en çok “Güzelliğini annesinden almış” yorumu geldi.

Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kaldılar

Evcen'in annesi Hatime Hanım ve babası Ramazan Bey, Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan gurbetçi bir aileydi. Evcen de 1986 yılında orada dünyaya geldi. Fakat çocukluğu o dönemde zirveye çıkan ırkçı saldırılar nedeniyle zor geçti. Öyle ki, Solingen'te yaşayan Türklerin evleri, ırkçılar tarafından ateşe verilmeye başlanınca, Evcen'in babası Ramazan Bey ailesini korumak ve dikkat çekmemek için geceleri evin ışıklarını hep kapalı tuttu.