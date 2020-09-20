İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı!

Katıldığı moda programlarıyla tanınan Bahar Candan, geçtiğimiz gün Hz. Yuşa türbesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında aracında başörtüsü takıp bacak bacak üstüne atıp poz veren Candan'ın paylaşımı sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Başörtülü pozu eleştirilerin odağı oldu

Instagram hesabında verdiği cesur pozlar ve garip hareketleriyle önemli bir kitleye hitap eden Bahar Candan, son paylaşımıyla eleştirilerin odağındaydı. Hz. Yuşa türbesini ziyaret ettiğini belirten Candan, başörtüsüyle enteresan bir poz verdi ve bunu da "Ol der ve olur" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Candan'ın bu paylaşımı büyük tepki çekti.

Bahar Candan'ın tepki çeken fotoğrafına "Resmen dalga geçiyor" ve "Gündemde kalmak için böyle şeyler yapıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.