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Acuka tarifi lezzetine doyum olmaz!

Acuka nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltı sofralarınızı renklendirebileceğiniz bu lezzet vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte hazırlanışı!

Acuka tarifi lezzetine doyum olmaz!
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Bu sabah kahvaltı sofralarınızı renkendirmeye ne dersiniz? Size bol bol ekmek yedirecek bir tarifle karşınızdayız. Biber, domates salçası,zeytinyağı,ceviz içi ve çeşitli baharatlarla hazırlanan acuka tarifinden bahsediyoruz. Size bildiğiniz tüm lezzetleri unutturacak kadar enfes bu tada bayılacaksınız. Kızarmış ekmeğin üzerine sürülen acuka ve yanında da demlenmiş güzel bir çay güne daha mutlu başlamanızı sağlayacak. Peki acuka nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzemeleri ve hazırlanışı ile acuka tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER: 

4 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası, 5 diş sarımsak, 1/4 su bardağı bayat ekmek içi (ince çekilmiş), 1/2 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş), 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kimyon, 1/2 tatlı kaşığı pul biber, 1/2 tatlı kaşığı kekik, 1/2 tatlı kaşığısusam, 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber, 1/2 çay kaşığı tuz (arzuya göre), 1/2 çay kaşığı yenibahar (arzuya göre)

HAZIRLANIŞI: 

Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Kabuğunu soyduğunuz sarımsakları rendeleyin. Domates ve biber salçalarını ekleyip kısık ateşte, kokusu çıkana kadar kavurun. İnce çekilmiş ceviz içini katıp yağının açığa çıkması için karıştırın.
Sırasıyla; susam, kimyon, yeni bahar, pul biber, taze çekilmiş tane karabiber, tuz, kekik ve rendelenmiş sarımsakları ekleyip 1 dakika kadar karıştırdıktan sonra salça karışımını ocaktan alın. Soğuması için bir kenarda bekletin. İnce çekilmiş bayat ekmek içiyle kıvamını ayarladığınız kahvaltılık sosu önceden sterilize edilmiş cam kapaklı bir kavanoza alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip kapağı kapalı kavanozda buzdolabında muhafaza edin. Hazırladığınız bol baharatlı kahvaltılık sosu, ekmek dilimleri üzerine sürüp sevdiklerinizle paylaşın.

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