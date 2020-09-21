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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı!

Jennifer Lopez son dönemde paylaştığı iddialı pozlarla kendine hayran bırakıyor. Kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan Lopez'in paylaşımına beğeni yağdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı!
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51 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine magazin gündemine damgasını vurdu.

Kusursuz fiziğiyle mest etti

Instagram hesabında 131 milyon takipçisi bulunan Jennifer Lopez, bikinili pozunu "Tatil hisleri" açıklamasıyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan ünlü ismin paylaşımına milyonlarca beğeni ve binlerce yorum geldi.

Sahilde sere serpe uzandığı kareyi paylaşmıştı

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde de kumsalda sere serpe uzandığı bikinili pozunu yayınlamıştı. Yıllara rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Lopez, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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