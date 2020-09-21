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Deren Talu'nun fotoğrafında belini inceltmek için photoshop yaptığı ortaya çıktı!

Defne Samyeli'nin güzelliğiyle dikkat çeken kızı Deren Talu, son paylaşımında yaptığı photoshop'la fena yakalandı. Talu'nun pozuna onlarca yorum yapıldı.

Deren Talu'nun fotoğrafında belini inceltmek için photoshop yaptığı ortaya çıktı!
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Paylaşımlarıyla her daim gündeme gelen spiker Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından erkek arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı. Arkadaşının düğünden paylaşımlar yapan Talu'nun, arkasındaki kapının ve oturduğu bankın tahtalarının yamukluğu ile fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı.

Photoshop yaptığı ortaya çıktı

Deren Talu kırmızı elbisesiyle yine dikkatleri üzerine topladı. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren, Instagram hesabını oldukça aktif kullanıyor. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Talu bu kez derin yırtmaçlı elbisesiyle Instagram'da yer aldı. Ünlü ismin fotoğraflarda uyguladığı photoshop ise belini incelttiği görüldü. 

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