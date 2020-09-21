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Acun Ilıcalı'nın çocuklara yardım kampanyasında ne kadar para toplandı? İşte net miktar

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dün akşam TV8'de uzaktan eğitim gören çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası düzenledi. Toplanılan net miktar belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın çocuklara yardım kampanyasında ne kadar para toplandı? İşte net miktar
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TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, uzaktan eğitimde fırsat eşitliği adına bir yardım kampanyası başlattı. Dün akşam bilgisayarı olmayan çocuklara dizüstü bilgisayar almak için nakit bağışı kampanyası düzenledi. Kızılay üzerinden toplanan paralarla alınacak dizüstü bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak. 1 bilgisayarın 3 bin TL olduğu gecede 7.5 milyon TL bağış toplandı.

Toplanan miktarlara SMS'ler dahil edilmedi

'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlen bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına bağlandı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ler henüz dahil edilmedi.

Kızları adına 500 bin TL bağışladı

Acun Ilıcalı'ya canlı yayında gelen sürpriz telefon da ailesinden oldu. Kızı Leyla Ilıcalı yayına bağlanıp "Baba biz 3 kardeş yardım yapacağız ama senin açıklamanı istiyoruz" diye konuştu. Leyla, babasından onlar adına bağış yapmasını isteyince Acun Ilıcalı da "Ben de kızlarım adına 500 bin lira bağışlıyorum" dedi.

Ünlü isimlerden yardım yağdı

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent de yardım yapan ünlüler arasındaydı. Ünlü şarkıcı, öğrenciler için 200 bin TL bağış yaptı. Fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra da 200 bin TL bağışladı.

En yüksek bağışçı Bahçeşehir'den

Gecenin en yüksek bağışçısı ise Bahçeşehir Eğitim Kurumları oldu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu başkanı Hüseyin Yücel canlı yayına bağlanarak 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu.

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