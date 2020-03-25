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Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz'dan bornozlu paylaşım!

Fox TV'de yayınlanan Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz,'ın bornozlu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz'dan bornozlu paylaşım!
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Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Biran Damla Yılmaz Baraj dizisinde canlandırdığı Nehir karakteri ile de çok sevildi. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı bornozlu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Takipçi sayısının 2 milyona ulaşması nedeniyle takipçilerine teşekkür eden Yılmaz'ın fotoğrafına beğeni yağdı. 

Takipçi sayısı 2 milyona ulaştı 

Ünlü oyuncu Baraj dizisinde gösterdiği performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Güzel gelen reytinglerin keyfini yaşayan Yılmaz takipçi sayısının 2 milyona ulaşması nedeniyle takipçilerine teşekkür etti.

Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz'dan bornozlu paylaşım!

''Süpersiniz teşekkür ederiz'' 

Bornozlu seksi pozuyla takipçilerini adeta mest eden Yılmaz, binlerce beğeni ve iltifat içerikli çok sayıda yorum aldı. Oyuncu, "Güne hem 2 milyon hem de güzel reytinglerle uyanmak!! Süpersiniz, teşekkür ederiz" diye yazdı.

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