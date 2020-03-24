Diş eti kanaması neden olur kullanılan ilaçların yan etkisi sebebi!

Diş eti kanamaları dişlerin çok sert fırçalanması, diş ipinin çok sert kullanılması veya protezlerin yanlış kullanımı sebepleriyle meydana gelebilir. Bu ve bunun gibi günlük sorunların yanı sıra diş eti kanaması periodontitis, lösemi, vitamin eksikliği ve trombosit eksikliği gibi hastalıkları da işaret edebiliyor. Peki diş eti kanaması neden olur? Nasıl geçer? Diş eti kanamasına hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler haberimizde...

Diş eti kanaması neden olur?

Yalnızca diş etine bağlı hastalıklar değil birçok hastalık diş eti kanamasına neden olabilir. En yaygın görünen diş eti kanaması nedenleri şunlardır:

İlaçların yan etkisi

Bazı ilaçlar, yan etki olarak diş etlerinin kanamasına sebebiyet verebilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar kanın pıhtılaşmasını güçleştireceğinden diş etinde kanamayı kolaylaştıracaktır. Bu sorunun meydana gelmemesi için kullanılacak ilaçların uzman kontrolünde alınması, bu kişilerde daha hassas ağız bakım ürünlerinin tercih edilmesi gerekir.

Farklı ağız bakım ürünleri kullanmak

Kullanılan ağız bakım ürünlerinin değiştirilmesi de diş eti kanamasına yol açabilir. Ağız temizliğinde günlük rutinin dışına çıkılması bazen diş etinin kanamasına neden olur, bu gibi durumlarda bir uzmana gözükmek ve eski rutine dönmek gerekebilir.

Gebelik

Gebelik durumları sırasında değişen hormonal aktiviteler diş eti hassasiyetine yol açabilir. Diş etlerinde kan akışının artmasına bağlı olarak diş bakımı sırasında kanamalar meydana gelebilir.

Ağız bakımına özen göstermemek

Ağız bakımına yeterince özen göstermemek diş eti hastalıklarının ve dolayısıyla diş eti kanamalarının başlıca nedenidir. Ağız sağlığı ancak düzenli günlük ağız bakımı ile sağlanabilir. Bu nedenle günlük olarak en az 2 kez dişler fırçalanmalı, diş ipi kullanılmalı ve dil temizlenmelidir.

Sağlıksız beslenme

İşlenmiş gıdalarda bulunan bazı bileşenler diş etlerini tahriş edebilir ve hassasiyetlere neden olur. Ayrıca vitamin ve mineral eksiklikleri de ağız ve diş sağlığının bozulması üzerinde oldukça etkilidir. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenmeye gereken özen gösterilmelidir.

Stres

Modern yaşamın beraberinde getirdiği stres birçok hastalığa yol açtığı gibi ağız hastalıklarına da zemin hazırlayabilir. Stres, damar sağlığının bozulmasına ve bağışıklık sisteminin güçsüz kalmasına neden olur. Bunun sonucu olarak da ağız sağlığı bozulabilir ve diş eti kanamaları meydana gelebilir.

Besinleri yanlış şekilde çiğnemek

Besinler diş yapısına ugun olarak çiğnenmezse yanlış yerlere basınç uygulanacağından diş etinde kanamalar meydana gelebilir. Hatta bu durum ilerleyen süreçte ısırık hastalığına da neden olabilir.

Sigara içmek

Sigara içmek birçok şeye zarar verdiği gibi diş etlerini de oldukça kötü bir şekilde etkiler. Sigara dumanında bulunan zararlı maddeler diş etlerinde birikerek enfeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle diş eti kanamalarını önlemek için sigara kullanımından kaçınılmalıdır.

Diş eti kanaması tedavisi

Diş eti kanaması tedavisinin ilk adımı bireysel olarak ağız bakımının düzenli ve özenli bir şekilde yapılmasıdır. Günlük ağız bakımının yanı sıra yılda 2 kez, teşhisi konulmuş bir ağız ve diş sağlığı hastalığınız var ise hekiminizin önereceği sıklıkta diş muayenesinden geçmelisiniz. Dişlerin doğru bir şekilde fırçalanması ve diş ipi kullanımı diş plağı oluşumunu en aza indirgeyeceğinden diş eti kanaması riskini de önemli ölçüde azaltacaktır. Diş eti kanaması çoğu zaman bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklı olduğundan antiseptik gargaraların kullanılması da kanamaların oluşmasını engelleyebilir. Ilık ve tuzlu suyla gargara yapmak diş etlerini rahatlatacağından kanama tedavilerinde kullanılabilmektedir. Çoğu zaman diş etlerine zarar vermemek için yumuşak uçlu diş fırçası kullanılması önerilir. Özellikle hassas diş etine sahip bireyler bu tarz diş fırçalarını tercih etmelidir.