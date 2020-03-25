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Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yapılan haberlere ateş püskürdü.

Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay,65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından özellikle gençler tarafından yapılan şakaları ve espirileri eleştirdi. Ahlaki değerlerimizin bozulduğunu söyleyen Yeşilçay önemli bir konuya da dikkat çekti.

Ahlaki değerlerimizin bozulduğunu söyledi 

Türkiye'de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından özellikle gençler tarafından yapılan haddini aşan tepki ve esprileri eleştiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, ahlaki değerlerimizin kolaylıkla bozulduğunu söyledi.

Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi

''Bu kollektif panik hali asıl korkunç olan''

Nurgül Yeşilçay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Panikten, ölüm korkusundan etrafındaki her şeye saldıran, ahlaki değerlerini bir çırpıda yok eden toplumların, etik sonuçlarına hazırlıklı olmalıyız demek ki! Hayatta kalalım da nasıl olursa olsun! Bu kolektif panik hali asıl korkunç olan! Büyüklerimin ellerinden öperim!"

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