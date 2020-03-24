Ayak şişmesi neden olur lenfödem sebebi olabilir!

Ayak şişmesi, ileri yaşlarda sıklıkla görülen bir durumdur. Şişme her iki ayakta da olabildiği gibi sadece bir tarafta da meydana gelebiliyor. Ayak, bacak veya ayak bileği şişmesi genellikle ciddi bir sağlık riski oluşturmazken yine de bir hekime görünmek bu sorunu yaşayanlar için önem taşıyor. Elmaelma.com olarak ayak şişmesi hakkında merak edilenleri biraraya getirdik...

Ayak şişmesi neden olur?

Bacak, ayak bileği ve ayak şişmesi nedenleri birçok tıbbi duruma bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çoğu durumda, şişme, aşağıdaki gibi bazı yaşam tarzı etmenlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar:

Aşırı kilolu olmak

Aşırı vücut kitle indeksine sahip olanlarda kan dolaşımı azalabilir, bu da ayaklarda, bacaklarda ve ayak bileklerinde sıvının birikmesine neden olabilir.



Çok uzun süre oturmak ya da ayakta kalmak

Kaslar uzun süre hareketsiz kaldığında, vücut sıvılarını kalbe doğru geri pompalayamazlar. Bu gibi durumlarda su ve kanın tutulması bacaklarda şişmeye neden olabilir.

Yaralanma veya enfeksiyon

Ayağı, bacağı veya bileği etkileyen bir yaralanma veya enfeksiyon bu bölgeye giden kan akışında artışa neden olur. Bunun sonucunda şişme oluşur.

Damar yetersizliği

Bu durum damarlar kanı yeterince pompalayamadığında ve kanın bacaklarda birikmesi sonucunda oluşur.

Doğal hormonal değişiklikler

Dalgalanan östrojen ve progesteron seviyeleri bacaklarda dolaşımın azalmasına ve bunun sonucunda şişmeye neden olabilir. Hormon seviyelerindeki bu değişiklikler hamilelik sırasında ve adet döngüsünde ortaya çıkabilir.

Bacakta bir kan pıhtısı bulunması

Kan pıhtısı, kanın katılaşması sonucu oluşan bir birikimdir. Bir kan pıhtısı bacağın damarlarında bulunduğunda, kan akışına zarar vererek şişmeye ve daha birçok tehlikeli sonuçlara neden olabilir.

Lenfödem

Lenf sistemi vücutta sıvı taşınmasına yardımcı olan lenf bezleri ve damarlardan oluşur. Lenfatik sistemdeki bir tıkanma aynı zamanda lenfödem olarak adlandırılan dokuların sıvı ile şişmesine neden olur.

Siroz

Bu hastalık sıklıkla aşırı alkol tüketiminin veya hepatit B ya da C gibi enfeksiyonların sonucunda karaciğerde tahribat oluşması sonucunda ortaya çıkar. Bu durum yüksek tansiyona ayrıca ayaklarda, bacaklarda ve ayak bileklerinde dolaşımın zayıf olmasına neden olabilir.

Ayak şişmesi nasıl geçer?

Evde ayak, bacak ve ayak bileği şişmesinin tedavisi için uygulayabileceğiniz bir yöntemler şöyle:

Bacakları yükseltme: Uzandığınız zaman bacakların kalbinizin hizasından daha yüksekte olmasına özen gösterin. Bunu yapmak için bacaklarınızın altına bir yastık yerleştirebilirsiniz.

Hareket etme: Sürekli olarak aktif kalın ve bacakları germeye, hareket ettirmeye odaklanın.

Tuz tüketmeme: Bacaklarınızda birikebilecek sıvı miktarını azaltmak için tuz tüketiminizi azaltın.

Uygun kıyafetler seçme: Uyluklarının etrafına jartiyer veya başka tür kısıtlayıcı giysiler giymekten kaçının.

Kilo kontrolü sağlama: Sağlıklı bir vücut ağırlığını koruyun.

Yardımcı malzemeler kullanma: Destek çorapları veya kompresyon çorapları kullanın.

Hareketsizlikten kaçınma: Özellikle saatlerce oturuyorsanız veya ayakta duruyorsanız saatte en az bir kez ayağa kalkın veya hareket edi