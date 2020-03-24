search menu
search
close

Ayak şişmesi neden olur lenfödem sebebi olabilir!

İleri yaşlarda sıkça görülen ayak şişliğin nedenlerinden biri de lenfödem hastalığı. İşte ayak şişmesi hakkında tüm merak edilenler!

Ayak şişmesi neden olur lenfödem sebebi olabilir!
-A A+

Ayak şişmesi, ileri yaşlarda sıklıkla görülen bir durumdur. Şişme her iki ayakta da olabildiği gibi sadece bir tarafta da meydana gelebiliyor. Ayak, bacak veya ayak bileği şişmesi genellikle ciddi bir sağlık riski oluşturmazken yine de bir hekime görünmek bu sorunu yaşayanlar için önem taşıyor. Elmaelma.com olarak ayak şişmesi hakkında merak edilenleri biraraya getirdik...

Ayak şişmesi neden olur?

Bacak, ayak bileği ve ayak şişmesi nedenleri birçok tıbbi duruma bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çoğu durumda, şişme, aşağıdaki gibi bazı yaşam tarzı etmenlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar:

Aşırı kilolu olmak

Aşırı vücut kitle indeksine sahip olanlarda kan dolaşımı azalabilir, bu da ayaklarda, bacaklarda ve ayak bileklerinde sıvının birikmesine neden olabilir.

Çok uzun süre oturmak ya da ayakta kalmak

Kaslar uzun süre hareketsiz kaldığında, vücut sıvılarını kalbe doğru geri pompalayamazlar. Bu gibi durumlarda su ve kanın tutulması bacaklarda şişmeye neden olabilir.

Yaralanma veya enfeksiyon

Ayağı, bacağı veya bileği etkileyen bir yaralanma veya enfeksiyon bu bölgeye giden kan akışında artışa neden olur. Bunun sonucunda şişme oluşur.

Damar yetersizliği

Bu durum damarlar kanı yeterince pompalayamadığında ve kanın bacaklarda birikmesi sonucunda oluşur.

Doğal hormonal değişiklikler

Dalgalanan östrojen ve progesteron seviyeleri bacaklarda dolaşımın azalmasına ve bunun sonucunda şişmeye neden olabilir. Hormon seviyelerindeki bu değişiklikler hamilelik sırasında ve adet döngüsünde ortaya çıkabilir.

Bacakta bir kan pıhtısı bulunması

Kan pıhtısı, kanın katılaşması sonucu oluşan bir birikimdir. Bir kan pıhtısı bacağın damarlarında bulunduğunda, kan akışına zarar vererek şişmeye ve daha birçok tehlikeli sonuçlara neden olabilir.

Lenfödem

Lenf sistemi vücutta sıvı taşınmasına yardımcı olan lenf bezleri ve damarlardan oluşur. Lenfatik sistemdeki bir tıkanma aynı zamanda lenfödem olarak adlandırılan dokuların sıvı ile şişmesine neden olur.

Siroz

Bu hastalık sıklıkla aşırı alkol tüketiminin veya hepatit B ya da C gibi enfeksiyonların sonucunda karaciğerde tahribat oluşması sonucunda ortaya çıkar. Bu durum yüksek tansiyona ayrıca ayaklarda, bacaklarda ve ayak bileklerinde dolaşımın zayıf olmasına neden olabilir.

Ayak şişmesi nasıl geçer?

Evde ayak, bacak ve ayak bileği şişmesinin tedavisi için uygulayabileceğiniz bir yöntemler şöyle:

Bacakları yükseltme: Uzandığınız zaman bacakların kalbinizin hizasından daha yüksekte olmasına özen gösterin. Bunu yapmak için bacaklarınızın altına bir yastık yerleştirebilirsiniz. 

Hareket etme: Sürekli olarak aktif kalın ve bacakları germeye, hareket ettirmeye odaklanın.

Tuz tüketmeme: Bacaklarınızda birikebilecek sıvı miktarını azaltmak için tuz tüketiminizi azaltın.

Uygun kıyafetler seçme: Uyluklarının etrafına jartiyer veya başka tür kısıtlayıcı giysiler giymekten kaçının.

Kilo kontrolü sağlama: Sağlıklı bir vücut ağırlığını koruyun.
Yardımcı malzemeler kullanma: Destek çorapları veya kompresyon çorapları kullanın.

Hareketsizlikten kaçınma: Özellikle saatlerce oturuyorsanız veya ayakta duruyorsanız saatte en az bir kez ayağa kalkın veya hareket edi

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Büyükada halkı ayaklandı! Koronovirüsü fırsat bildi usulsüzlük yaptı! Büyükada halkı ayaklandı! Koronovirüsü fırsat bildi usulsüzlük yaptı!
Magazin
Dİyabeti önleyip, kanserden koruyor! Dİyabeti önleyip, kanserden koruyor!
Organik
En Güncel Galeriler
Tansu Çiller'e gelin olacaktı son haliyle yok artık dedirtti!
Tansu Çiller'e gelin olacaktı son haliyle yok artık dedirtti!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Küvette çıplak video çeken şarkıcının virüs tespiti dikkat çekti!
Küvette çıplak video çeken şarkıcının virüs tespiti dikkat çekti!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
İşte dünyanın en ilginç bilgileri! Duyunca çok şaşıracaksınız!
İşte dünyanın en ilginç bilgileri! Duyunca çok şaşıracaksınız!
Elbisesinin içinden fare leşi çıktı!
Elbisesinin içinden fare leşi çıktı!
Önceki Haberler
İşte uçuğu anında gideren formül!
İşte uçuğu anında gideren formül!
Diş etiniz sık sık kanıyorsa dikkat!
Diş etiniz sık sık kanıyorsa dikkat!
Tarhana mucizesi! Faydası inanılmaz!
Tarhana mucizesi! Faydası inanılmaz!
Evde manikür yapmanın püf noktaları burada!
Evde manikür yapmanın püf noktaları burada!
Geceleri uykuya dalmakta zorlanıyorsanız dikkat!
Geceleri uykuya dalmakta zorlanıyorsanız dikkat!
Kaan'ın paylaşımı ele verdi! Karantina bile aşıkları ayıramadı!
Kaan'ın paylaşımı ele verdi! Karantina bile aşıkları ayıramadı!
Göğüs ağrınızın sebebi bu hastalık olabilir!
Göğüs ağrınızın sebebi bu hastalık olabilir!
Ebru Polat yaşlıları tiye alan videoya ateş püskürdü!
Ebru Polat yaşlıları tiye alan videoya ateş püskürdü!
Yorumlar