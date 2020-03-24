Tarhananın faydaları neler damar tıkanıklığını önlüyor!

Buğday unu, yoğurt, maya, domates, biber, soğan, sarımsak ve çeşitli baharatların yoğrulduktan sonra kurutulmasıyla elde edilen çorba olan tarhananın sağlığa önemli yararları bulunuyor. Yüzyıllardır ülkemizde tüketilen tarhana, içerisinde birçok değerli vitamin ve minerali barındırıyor. Tarhananın düzenli tüketimi yaygın sağlık sorunlarının önüne geçilmesini sağlıyor. Damar tıkanıklığı da bunlardan biri!

İşte tarhananın mucizevi faydalarından bazıları...

- Tarhana içerisindeki A, B1, B2 gibi vitaminler ve kanseri önleyen bileşikler sayesinde kansere karşı kalkan olur.

- Beyin sağlığını korur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Tarhana aynı zamanda kalp sağlığı için tehlikeli bir durum olan aamar tıkanıklığını da önler.

- Soğuk algınlığı, astım ve bronşiti tedavi edebilir.

- İçerdiği yüksek lif oranından ötürü doğal tokluk hissi sağlar. Bu nedenle zayıflamak isteyenlerin tercih edeceği yiyecekler arasındadır.

- Bebekler gibi gelişme çağındaki çocuklar için de çok faydalı olan tarhana, kemik gelişimine de katkı sağlar ve kemikleri güçlendirir

- Tarhana, yorgunluğu giderir, vücuda enerji verir.

- Toksinlerin idrar yolu ile kurtulmayı sağlar.