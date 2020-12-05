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Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu

Barış Murat Yağcı ile geçtiğimiz günlerde öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı'nın Exxen'de yer alacağı Survivor projesinden çıkarıldığı ileri sürüldü.

Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu
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Survivor 2020'den elendikten sonra sürekli yan yana görüntülenen ve aşk dedikodularına "Kardeşiz" diyerek cevap veren Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme görüntüleri ifşa oldu. Bu görüntülerin ardından Bölükbaşı'nın Exxen'de yer alacağı Survivor projesinden çıkarıldığı ileri sürüldü.

İŞİNDEN OLDU

İddialara göre Exxen platformunda hazırlanacak sürpriz Survivor projesinde kadroda ismi geçen Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Bölükbaşı, önceki gün Instagram hesabını kapattı. Bugün Instagram hesabını açarak video paylaşan Bölükbaşı, "Hesabımı çalmaya çalıştılar ben de ondan kapattım. Şimdi her şey kontrol altında" dedi.

 ARKADAŞLARI EN ÖZEL ANLARINI İFŞA ETTİ

Geçtiğimiz hafta, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme videosu sosyal medyaya bomba gibi düştü. Arkadaşları tarafından ifşa edilen ikili, videoyu paylaşan kişinin en yakın arkadaşlarından biri olduğunu belirterek "Dost kazığı yedik" dedi.

 

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