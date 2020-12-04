Daha akıllı olmanın yolları neler konfor alanınızdan çıkın!

Kendinizi geliştirmek, beyin egzersizleri yapmak istiyor ancak buna vakit ayıramıyorsanız küçük adımlarla hayatınıza farklılık katabilirsiniz. Her gün yapabileceğiniz basit aktivitelerle zihni geliştirmek mümkün. Zeka artırıcı yolların neler olduğunu merak ediyorsanız haberimizi okumaya devam edin.

Haberleri internetten takip edin, gazete okuyun

Güncel olayları kontrol etmek, dünyanın ve içinde yaşadığınız toplumun daha çok farkında olmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca daha sonra başkaları ile tartışmak için eğitimli ve iyi biçimlendirilmiş görüşler oluşturmak için de faydalıdır.

Yaratıcı hobi edinin

Her gün bir şey yapıyor olmak, fark etmeden, daha fazla bilgi edinmeniz için yardımcı olacaktır. Örgü örmek, koşmak, nota okumak eğlenceli ve ucuz hobiler için bazı örneklerdir ve beyninizi çalıştırmanız için oldukça faydalıdır.

Yapılacaklar listesi oluşturun

Uzun vadeli ve kısa vadeli hedeflerinizi listelediğiniz farklı dokümanlar oluşturun. Bu sizin önceliklerinizi belirlemenizde faydalı olur ve hedeflerinize ulaşmanız için atacağınız ilk gerçekçi adımdır.

Her gün bir bölüm kitap okumaya çalışın

Çoğu insan kitap okuyacak zamanı olmadığını iddia eder ama aslında pek çok seçenekleri vardır; iş- ev arasında yolda, öğle arasında ya da akşamları internette dolaşmak yerine kitap okumaya zaman ayrılabilir. Üstelik ne okuduğunuz da sandığınız kadar önemli değildir. Kurgusal kitaplar başka bir bakış açısıyla görmek için yardımcı ve daha analitik olabilir; kurgu olmayan tarihi ya da biyografik bir kitap ise size pek çok yeni şey öğretir.

Kendinize sorular sorun

Penguenlerin dizleri var mıdır? Sorular ne kadar tuhaf olursa olsun, aklınız gelen her sorunun cevabını bulmak için çaba harcayın. Bu sizin pek çok farklı alanda bilgi biriktirmenize yarayacak ve genel kültürünüzü donatacaktır.

İlginç insanlarla konuşun

Etrafınız, farkında olmasanız da, ilginç insanlarla dolu; aile bireylerinden patronunuza ve arkadaşlarınıza kadar... İnsanlar genellikle başkalarından daha fazla şey öğrenirler.

Eğitici videolar izleyin

Youtube pek çok konu hakkında pek çok eğitici video ile dolu, neden bundan faydalanmayasınız ki? Popüler videolarla zaman kaybetmek yerine, size yeni bilgiler katacak ve farklı konularda donanım kazandıracak video araştırmalarına girin. Öğrenecek şeylerin sonu yok ve elinizin altındaki sonsuz kaynaktan faydalanmamak sadece sizin ayıbınız olur.

Konfor alanınızdan çıkın!

Konfor alanından çıkmaya korkan insanlar kendilerini sınırlar. Topluluk içinde konuşmaktan, hiç tatmadığınız bir yemeği denemeye, her gün yeni bir deneyim yaşamak için hevesli davranın. Ufak adımlar bir süre sonra koşmanıza sebep olacak ve istediğiniz her şeyi başarabileceğinizi size kanıtlayacaktır.