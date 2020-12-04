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Yastıksız uyumanın faydaları sivilcelenmeyi önlüyor!

Yastık kullanmadan uyumanın vücudumuzdaki etkilerini hiç merak etmiş miydiniz? İşte yastıksız uyumanın bilinmeyen faydaları...

Yastıksız uyumanın faydaları sivilcelenmeyi önlüyor!
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Yastıkların ilk kullanıldıkları dönem Antik Mısır'a kadar eski tarihlere dayanıyor. Çift veya tek herkesin yastık seçimi farklı olsa da yastıksız uyumayı pek çoğumuz hayal edemiyoruz. Ancak yastık kullanmadan uyumak belli sağlık problemlerini ortadan kaldırabilir! Yastıksız uyumanın sağlığa olan faydalarını siz değerli okurlarımız için sıraladık...

Sırt ağrılarını hafifletir

Yastıklar, doğal olmayan bir uyku pozisyonuna yol açabilir. Yastığın kendisi sırtınızın ağrımasına sebep olmasa da yaşadığınız pek çok problemi kötüleştirebilir. Oysa yastıksız uyuduğunuzda omurganız rahat eder ve vücudunuz en rahat pozisyonu sağlar.

Saçların yıpranmasını engeller

Sabahları kuru ve karışık saçlarla uyanıyorsanız dikkat! Gece uykuda sağdan sola dönerken saçlarınız yastık kılıfına sürtünerek kırılabilir. Yastık kılıfları ayrıca saçın ihtiyaç duyduğu yağı ve nemi emerek saçları daha hassas hale getirebilir.

Sivilcelenmeyi önler

Yastığınızdan kurtulduğunuzda cildiniz de rahatlayacak. Neden mi? Yüzünüz çoğunlukla gece boyunca yastığınıza temas eder. Her gün değiştirilmeyen yastık kılıflarının üzerinde biriken kir, yağ ve ev tozu da yastıkla temas eden cildinizde sivilcelenmelere ve kırışıklıklara yol açabilir. Yastıksız uyumak bu sorunları da ortadan kaldırır.

Boyun ağrılarına iyi gelir

Boynunuzu herhangi bir şekilde uzun süre bükmek rahatsızlık yaratır. Çok sert veya çok yumuşak yastıkların boyun ağrısına neden olabileceğini unutmayın.

Stresi önler

Yastığınızın yarattığı rahatsızlıktan dolayı gece uykunuzdan olabilirsiniz. Uyku bozukluğu da vücudunuzda uyku sırasında meydana gelen önemli süreçleri yaşamanızı engeller.

Baş ağrısından kurtulmanızı sağlar

Baş ağrısı ile uyanıyor ya da kendinizi sersem gibi hissediyorsanız bunun suçlusu yastığınız olabilir. Fazla yüksek olan yastıklar baş ve boynunuzun öne doğru eğilmesine neden olarak boyun kaslarınızı iyice gerginleştirir. Bu da sabah yataktan baş ağrısı ile kalkmanıza yol açar.

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