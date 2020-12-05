Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı 'yeni evimizde ilk gecemiz' notuyla paylaştı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın Miami'den ev aldığı iddia edildi. Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı'nın, "Miami'de yeni evimizde ilk gecemiz" mesajını yazması dikkat çekti.

KESENİN AĞZINI AÇTI

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda yapımcısı olduğu "Survivor" yarışmasının Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen çekimleri nedeniyle Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'dan ayrı kalmamak için Miami'de malikane satın almıştı.Ünlü yapımcıdan boşandıktan sonra Miami'deki yerleşik hayatından olan sosyal medya fenomeninin, alıştığı hayatına dönüş için kesenin ağzını açtığı ve Miami'de ev aldığı iddia edildi.

"YENİ EVİMİZDE İLK GECEMİZ"

Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı'nın, "Miami'de yeni evimizde ilk gecemiz. Çok mutluyum" mesajını yazması dikkat çekti.