Tesbih ağacı yağı ne işe yarar saç egzamasını gideriyor!

Saç derisinde oluşan egzema, toplumda sık karşılaşılan bir cilt problemi. Bazı durumlarda ilaç ve kremlerin dahi geçirmediği egzemayı doğal yöntemlerle tedavi etmenin de yolları bulunuyor. Tesbih ağacı yağı saça iyi gelen bitkisel yağlar arasında yer alıyor. Saça ipeksi bir doku kazandıran tesbih ağacı yağıyla hazırlanan maskeyi deneyerek egzemadan kurtulabilirsiniz. İşte tesbih ağacı yağının hiç duymadığınız faydaları!

Güzellik ürünlerinde kullanılıyor

Tesbih ağacı Hindistan'da ve Avrupa'nın sıcak bölgelerinde yetişmektedir. Uzmanlar, tesbih ağacının insan sağlığı için çok yaralı olduğunu ortaya koydu. Bir çok hastalığın çaresi olarak kullanılan tesbih ağacı dünya çapında halk ilaçları olarak geniş bir kullanım geçmişine sahiptir. Her ne kadar sert bir kokusu olsa da, yağ asitleri ve diğer besin maddelerinde yüksektir. Çeşitli güzellik ürünlerinde de kullanılan tesbih ağacı, cilt kremleri, vücut losyonları, saç ürünleri gibi kozmetik ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Saç derisini besler

Yapılan araştırmalara göre tesbih ağacı aynı zamanda saç derisi besleyen yağ asidi içermektedir. Bu sayede saçlar nemlenerek, parlak ve canlı bir hale gelir.

Saç egzamasına iyi geliyor

Kuru, yetersiz beslenmiş veya kaba tüyleri pürüzsüz, ipeksi bir dokuya dönüştüren tesbih ağacı yağı, egzama veya dermatit, kaşıntılı, kuru, kırmızı, pul pul dökülme gibi saç derisinde oluşan sorunları gideriyor.

Bitleri öldürüyor

Tesbih ağacının bir diğer adı da neem ağacıdır. Tesbih ağacının faydaları arasında saçta oluşan bit ve böceklenmeleri önlemesi de yer almaktadır. İçerdiği insektisidal bileşeni sayesinde oluşan bitlerin hızlıca ölmesini de sağlar.

Tesbih ağacı yağı saç maskesi:

1 çay kaşığı Tesbih ağacı yağı, 3 çorba kaşığı avokado yağı ve 4-5 damla lavanta yağı alın . Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Bunu saç derisine ve saçınıza uygulayın ve hafifçe masaj yapın. 1 saat sonrasında ılık su ile durulayabilirsiniz.