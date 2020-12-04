Bacakları uzun göstermek için ne yapmalı asimetrik kesimler tercih edin!

Her kadının uzun ve düzgün bacaklara sahip olma şansı maalesef yok. Ancak bacaklarınız uzun olmasa da bunu dert etmeyin! Kıyafetlerinizle ve kombin tercihlerinizle bu durumu tersine çevirmeniz mümkün. Bacak boyunuzu kısaltan botlar ve çizmeleri bir kenara bırakın. Asimetrik elbise ve eteklere gardrobunuzda yer açın! İşte bacaklarınızı daha uzun göstermek için birkaç ipucu!

Asimetrik kesimleri tercih edin!

Asimetrik kesimli elbiseler veya elbiseler bacaklarınızı olduğunda daha uzun göstermesine yardımcı olur. Asimetrik kıyafetleri seçerken dikkat etmeniz gereken nokta kesimlerinin vücut yapınıza uygun olmasıdır. Birkaç A-kesim veya kalem etek satın alın ve bunları günlük kıyafetlerinize ekleyin.

Doğru uzunluk

Diz altında biten etek veya elbiselere dikkat edin. Bu tarz kıyafetler bacaklarınızı görsel olarak keserler. Diz hizasından biraz daha uzun ya da daha kısaları tercih etmenizde fayda var.

Derin yırtmaçtan yardım alın

Bacak boyunuzu uzun göstermek için özel günlerde derin yırtmaçdan yardım alabilirsiniz. Ancak derin yırtmaç kullanırken dikkat etmeniz gereken şey şu ki kullandığınız kıyafet veya eteğin kumaşı hafif ve ince olmalı.

Hangi tür pantalon giymeli?

Günlük hayatta en çok tercih ettiğimiz kıyafet komvbinlerinde tişört ve pantolon bulunuyor. Bacaklarınızı daha uzun göstermek için tişörtünüzü pantalonunuzun içine sokabilirsiniz. Bu giyin aynı zamanda belinizinde daha ince görünmesine yardımcı olabilirsiniz. Bacaklarınızı m-pantolon ile daha ince göstermenin bir diğer yöntemi de çizgili pantalonlarda saklı. Çizgili pantolonları günlük hayatta istediğiniz gibi giyinebilirsiniz.