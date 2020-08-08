search menu
search
close

Alanya bohçası tarifi kahvaltının en keyifli hali!

Alanya bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarınızı renklendireceğiniz bu enfes tarife bayılacaksınız.

Alanya bohçası tarifi kahvaltının en keyifli hali!
-A A+

Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceğiniz bir tarifle tanışmaya ne dersiniz ne dersiniz? Sıcacık tavşan kanı bir çayın yanına hazırlayacağınız alanya bohçası adını alan bu minik lezzetler tadıyla başınızı döndürecek. Üstelik zamansız misafirlerinizi de ağırlayabileceğiniz bu tarifin yapılışı çok fazla zaman da almıyor. Peki alanya bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda alanya bohçası tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER: 

2 adet yumurta,2 su bardağı un,1 su bardağı süt,1/3 çay bardağı sıvı yağ,1 su bardağı su,1 çay kaşığı tuz

İç Harcı için:

100 gram lor peyniri, 1 demet maydanoz (doğranmış)

Pişirmek için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI:

BAĞLAMAK İÇİN: 

3 dal taze soğan (yeşil kısımları, sıcak suda bekletilmiş) Pratik bir lezzet aynı zamanda şık olamaz sanıyorsanız büyük yanılıyorsunuz. Hem kolaylık hem de görsel bir şölen sunan Alanya bohçası hafta içi sabahlarında da kolayca hazırlayabileceğiniz bir lezzet. Krebini hazırlamak için gerekli olan tüm malzemeleri bir kaba alıp güzelce karıştırın, yavaşça çırpın. Tavanızı önce ısıtıp ardından yağlayın ve bir kepçeyle krep harcından alıp tavaya iyice yaydırarak arkalı önlü güzelce pişirin. Tüm krep hamuru bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Taze soğanların yeşil kısımlarını önce kaynar suya atıp 2 dakika bekletin ve ardından soğuk suya aktarın. Böylece krepleri bağlarken yeşil soğanlar çabucak kopmayacaktır. Ardından maydanozları bir kaba alıp lor peyniriyle karıştırın. Bu karışımı kreplerin orta kısmına koyup kreplere bohça şekli verin ve taze soğanın yeşil kısmıyla bağlayın. İşte bu kadar!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü çift yıldönümünde aşka geldi! Bergüzar'dan romantik pozlar! Ünlü çift yıldönümünde aşka geldi! Bergüzar'dan romantik pozlar!
Magazin
Şeker peelingi ile dudaklarınızı nemlendirin! Şeker peelingi ile dudaklarınızı nemlendirin!
Güzellik
En Güncel Galeriler
Rapçi dünyasının ünlü isimlerinin kazancı ağızları açıkta bırakıyor!
Rapçi dünyasının ünlü isimlerinin kazancı ağızları açıkta bırakıyor!
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının son hali şoke etti!
İşte Benim Stilim'in yarışmacısının son hali şoke etti!
Tuğba Özay, pembe mayosuyla verdiği cüretkar pozlarla mest etti!
Tuğba Özay, pembe mayosuyla verdiği cüretkar pozlarla mest etti!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
Derin Talu'nun cesur paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti!
Derin Talu'nun cesur paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Önceki Haberler
Damaklar şenlenir: Çikolata soslu tart kek
Damaklar şenlenir: Çikolata soslu tart kek
Çıtır çıtır yemelik: Sodalı patlıcan kızartması
Çıtır çıtır yemelik: Sodalı patlıcan kızartması
Yeliz Yeşilmen'in kızının üzerine kaynar su döküldü! Hali yürek yaktı!
Yeliz Yeşilmen'in kızının üzerine kaynar su döküldü! Hali yürek yaktı!
Yağlı ciltliler için doğal mucize yöntemler!
Yağlı ciltliler için doğal mucize yöntemler!
Kerem, Murat'la Hande'yi ayırdı mı?Merak edilen tüm soruları yanıtladı
Kerem, Murat'la Hande'yi ayırdı mı?Merak edilen tüm soruları yanıtladı
Lüks görünen bir yaz gardrobu için 5 önemli renk!
Lüks görünen bir yaz gardrobu için 5 önemli renk!
Bizimkiler dizisinin Cemil'i son haliyle yürek burktu!
Bizimkiler dizisinin Cemil'i son haliyle yürek burktu!
Çikolata yiyerek 7 günde 7 kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz?
Çikolata yiyerek 7 günde 7 kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz?
Yorumlar