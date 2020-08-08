Alanya bohçası tarifi kahvaltının en keyifli hali!

Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceğiniz bir tarifle tanışmaya ne dersiniz ne dersiniz? Sıcacık tavşan kanı bir çayın yanına hazırlayacağınız alanya bohçası adını alan bu minik lezzetler tadıyla başınızı döndürecek. Üstelik zamansız misafirlerinizi de ağırlayabileceğiniz bu tarifin yapılışı çok fazla zaman da almıyor. Peki alanya bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda alanya bohçası tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER:

2 adet yumurta,2 su bardağı un,1 su bardağı süt,1/3 çay bardağı sıvı yağ,1 su bardağı su,1 çay kaşığı tuz

İç Harcı için:

100 gram lor peyniri, 1 demet maydanoz (doğranmış)

Pişirmek için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI:

BAĞLAMAK İÇİN:

3 dal taze soğan (yeşil kısımları, sıcak suda bekletilmiş) Pratik bir lezzet aynı zamanda şık olamaz sanıyorsanız büyük yanılıyorsunuz. Hem kolaylık hem de görsel bir şölen sunan Alanya bohçası hafta içi sabahlarında da kolayca hazırlayabileceğiniz bir lezzet. Krebini hazırlamak için gerekli olan tüm malzemeleri bir kaba alıp güzelce karıştırın, yavaşça çırpın. Tavanızı önce ısıtıp ardından yağlayın ve bir kepçeyle krep harcından alıp tavaya iyice yaydırarak arkalı önlü güzelce pişirin. Tüm krep hamuru bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Taze soğanların yeşil kısımlarını önce kaynar suya atıp 2 dakika bekletin ve ardından soğuk suya aktarın. Böylece krepleri bağlarken yeşil soğanlar çabucak kopmayacaktır. Ardından maydanozları bir kaba alıp lor peyniriyle karıştırın. Bu karışımı kreplerin orta kısmına koyup kreplere bohça şekli verin ve taze soğanın yeşil kısmıyla bağlayın. İşte bu kadar!