YouTuber Duygu Özaslan, bikinili son paylaşımıyla mest etti!

Normalleşme adımlarıyla soluğu tatilde alan Duygu Özaslan, Bodrum ve Çeşme'den sonra rotayı Alaçatı'ya çevirdi. Sosyal medya hesabından sık sık tatil anlarını paylaşan Özaslan, son olarak bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Binlerce beğeni geldi

1.8 milyon takipçili Instagram hesabı olan Duygu Özaslan, bronz renkli bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özaslan'ın paylaşımına 160 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

Basketbolcu sevgilisiyle olan pozlarını paylaşmıştı

Öte yandan Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la çekilmiş fotoğraflarını da paylaşmıştı. Çok sayıda beğeni alan gönderinin altına "M" notunu düşmüştü.