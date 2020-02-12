Özlem Yıldız Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu

Demet Akalın, Merve Özbey'in düğününde çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmadan önce yakın dostu Özlem Yıldız'a photoshop yaptırdı. Yıldız, Akalın'ın kolunu ve belini yamultunca sosyal medya kullanıcıları şarkıcıyı yorum yağmuruna tuttu.

Photoshop kurbanı oldu

Bir dönem Merve Özbey ile birlikte çalışan Demet Akalın, gecede toz pembe ve siyah renklerinden oluşan bir abiye tercih etti. Düğünde yakın dostlarıyla çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Akalın,Özlem Yıldız'ın gazabına uğradı.Yıldız, yakın dostu Akalın'ın bir fotoğrafına photoshop müdahalesinde bulundu. Ayarı fazla kaçıran Yıldız, Akalın'ın belini ve kolunu yamulttu.

Özlem Yıldız'a sitem etti

Ünlü şarkıcının fotoğrafını gören takipçileri ise art arda yorum yaparak "Kolunuza ne olmuş öyle?" ve "Photoshop fazla kaçmış" dedi. Bunun üzerine Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Akalın "Özlem 'illa düzelteyim dur abla' Ben boşver derken. Elini! diyerek sitem etti.

İşte Akalın'ın fotoğrafına gelen bazı yorumlar...