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Sevgili olmadan önce arkadaş olmanın faydaları neler ortak noktalarınızı bulabilirsiniz!

Sağlam ilişkilerin ardında daima bir arkadaşlık ilişkisi yatıyor. İşte onunla sevgili olmadan önce arkadaş olmanız için 6 neden!

Sevgili olmadan önce arkadaş olmanın faydaları neler ortak noktalarınızı bulabilirsiniz!
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İlişkinizi sağlam temellere kurmak, doğru insanla ortak bir gelecek planı yapmak istiyorsanız, o insanla sevgililikten önce muhakkak arkadaş olun. Sevgili olmadan önce arkadaş olmak ortak noktalarınızı bulmanızı, onunla daha rahat konuşmanızı ve birbirinizi daha iyi tanımanızı sağlar. İşte hoşlandığınız kişiyle sevgili olmadan önce arkadaş olmanız için 6 sebep!

İlişkiler hakkında daha rahat konuşursunuz

Karşınızda bir arkadaşınız varken bu konuları konuşmak çok daha kolay olur. Sevgili olmadan önce arkadaş kaldığınızda bir ilişkideki beklentilerinizi karşı tarafla daha rahat konuşabilir ve bu konuda anlaşabilirsiniz. 

Birbirinizi daha iyi tanıyor olacaksınız

İlişkiye önce arkadaş olarak başladığınız zaman birbirinizi daha yakından tanımak için kendinize fırsat vermiş olursunuz. Birbirinizin hoşlandığı veya hoşlanmadığı şeyleri ve birbirinizin ilginç yanlarını arkadaş olarak daha iyi tanıma imkanı bulabilirsiniz.

İlişkiden önce arkadaş kalmak işleri yavaşlatmanın bir yoludur

Karşınızdaki kişinin doğru veya yanlış kişi olduğundan emin olmak için onu daha iyi bir şekilde tanımak istersiniz. Direkt sevgili olmak yerine arkadaş kaldığınızda reddetmek daha kolay bir hal alacaktır.  

Ortak noktalarınızı bulabilirsiniz

Çoğu ilişkide taraflar ortak noktalarını ancak seneler sonra farkında olabiliyorlar. Ancak sevgililik öncesi arkadaş olmayı tercih edenler ortak noktalarını daha kısa bir süre içerisinde bulabildikleri için şanslılar. Bu durum sevgili olduğunuz zaman çeşitli faaliyetler yapmak için size avantaj sağlayacaktır.  

Birbirinizi daha çok önemsersiniz

Doğrudan bir ilişkiye adım atmak birbirinizi yeterince tanımadan sevgili olacağınız anlamına gelir. Fakat sevgililik öncesi arkadaşlıkta karşı tarafın üzüleceği, kırılacağı, öfkeleneceği ve mutlu olacağı noktaları bilmeniz daha kolay olacaktır. Bu durumda karşı tarafı daha fazla önemseyeceksiniz. 

Arkadaşlık ilişkinin temelini oluşturur

Arkadaşlık, bir ilişki için atılan en iyi temeldir. Sağlam bir temele dayanmış arkadaşlığın ardından sevgili olmanız ilişkinizin kolay kolay bozulmayacağı anlamına gelir. İlişki öncesi arkadaşlık sayesinde partnerinizle ilişkideki sorun ve engelleri daha kolay aşacaksınız.

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