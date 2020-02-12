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Yumurta dolması nasıl yapılır Bursa'nın enfes lezzeti!

Bursa'nın Mudanya ilçesine ait bu şahane lezzet kahvaltı sofralarınızın yeni vazgeçilmezi olacak. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda!

Yumurta dolması nasıl yapılır Bursa'nın enfes lezzeti!
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Bursa'nın şahane lezzeti yumurta dolması tarifini duymuş muydunuz? Kahvaltı sofralarında değişik bir lezzet arayanlar için şahane bir öneri olacak bir tarifle karşınızdayız. Hem pratik hem de oldukça ekonomik olan bu lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda yumurta dolması tarifi. 

Malzemeler:

7 adet yumurta, 1 avuç maydanoz yaprağı(ince kıyılmış), 1/2 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı pul biber, 1/2 çay bardağı ayçiçek yağı

Hazırlanışı:

Kaynatıp altını kısıp tıngırdamaya bıraktığımız suda 6 adet yumurtayı 9-10 dakika haşlayalım.Sonrasında 1-2 dakika boyunca oda sıcaklığında suyun içine koyup pişme işlemini durduralım.Kabuklarını soyup ortadan ikiye bölelim.
Sarılarını bir kaşık yardımıyla çıkarıp kenara alalım. Beyazlarını da ayrı bir yerde tutalım.Sarıları bir çatalla ezip ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, pul biber ve arzularsanız farklı otlarla karıştırıp bir harç haline getirelim.Hazırladığımız harcı tekrar yumurta beyazlarının içine dolduralım. Gevşek değil, sıkışık doldurmaya çalışalım.O sırada 1-2 parmak derinliğinde sıvı yağımızı kızdırmaya başlayalım.Çok yüksek ateş olmasın, orta-yüksek arası kafidir.Doldurma işlemi tamamlanınca, yumurtaları kenarda çırpılmış 7. yumurtaya önlü arkalı bandırıp, kızartmaya alalım.Altın sarısı renge ulaşınca yumurtaları kenardaki servis tabağına, altta yağı emmesi için koyduğumuz kağıt havluların üzerine alalım.
Kahvaltılıklar ile beraber çok keyifli gidecek yemeğimiz hazırdır. Afiyet olsun.

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