Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi

Arda Turan'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyerek şaşkınlık yarattı. Aslıhan Doğan Turan'ın hamilelik sürecinde nasıl beslendiği merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Kinoadan vazgeçmiyor

Düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat eden Turan, bu süreçte bol bol kinoa tüketiyor.

Esmer pirinç favori besini!

Aslıhan Doğan Turan'ın diğer sırrı da esmer pirinç. Protein açısından zengin olan esmer pirinç, son dönemin en favori besinlerinden. Bunun yanı sıra Aslıhan Doğan Turan, suyunun içerisine nane, maydanoz ve limon ilave edip günde en az bir litre içiyor.