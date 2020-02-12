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Mahrem fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu kameralar karşısına geçti!

Mahrem fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu, yaşadığı siber zorbalığın ardından ilk kez basının karşısına geçen oyuncu, duygularını dile getirdi.

Mahrem fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu kameralar karşısına geçti!
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Siber zorbalığa maruz kalan ve özel fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu, marka yüzü olduğu firmanın lansmanındda objektiflere yakalandı. Güzel oyuncu yaşadığı zorlu günlerin ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Bekiroğlu,"Tanımadığım onlarca kadından destek aldım" ifadelerini kullandı.

''Artık hayata farklı bakıyorum''

Bekiroğlu, gazetecilerden gelen "Şu an senin neler hissettiğini merak ediyoruz" sorusu üzerine şu açıklamalarda bulundu:"Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım. Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı."

''Sosyal medyada tanımadan eleştiriyorlar''

"Sosyal medyada insanlar sizleri tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, yargılıyorlar ama bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten herkesin bir noktada iyi kalpliliğe ve nezakete ihtiyacı olabilir. Bundan sonra bunun kimsenin başına gelmemesi için ne yapabiliriz, birbirimize nasıl destek oluruz, nasıl beraber oluruz bunları konuşmamız lazım. Ben burada başkalarının başına gelmesin diye umut olarak duruyorum."

 

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