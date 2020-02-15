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Beren Güney cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti futbolcuları ifşa etmişti!

Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları ifşa eden Instagram fenomeni Beren Güney, cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti.

Beren Güney cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti futbolcuları ifşa etmişti!
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Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba" diyerek ifşa eden Instagram fenomeneni Beren Güney, seneler önce cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti. Güney yaptığı açıklamasında ''Uzun yıllar boyunca hayalini kurduğum görüntüye sahibim ve kendimle gurur duyuyorum'' dedi. 

Cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti 

Instagram'da cesur paylaşımlar yapan ve 95,8 bin takipçisi olan Beren Güney açıklamasıyla olay oldu. Sosyal medyada çıkan cinsiyet değiştirdi iddialarının ardından Beren Güney de yaptığı paylaşımla gerçeği itiraf etti.

''Kimse dışarıdan göründüğü gibi değildir''

Beren Güney açıklamasında şunları söyledi:"Artık sizden gizlim saklım yok ve herkesin her şeyi öğrenmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum. Başta ailem olmak üzere en yakın arkadaşlarımın desteğiyle bu paylaşımı yapacak cesareti kendimde bulabildim.Uzun yıllar boyunca hayalini kurduğum görüntüye sahibim ve kendimle gurur duyuyorum. Kimse dışardan göründüğü gibi değildir ve kimsenin içinde neler yaşadığını bilemezsiniz. Eğer içinizden birine bile ışık tutabiliyorsam ve güç verebiliyorsam ne mutlu bana. Hayallerinizin peşinden gidin. Kendinize ve potansiyelinize inanmaktan asla vazgeçmeyin!"

Beren Güney cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti futbolcuları ifşa etmişti!

Beren Güney kimdir? 

1985 doğumlu Beren'in, eski isminin Tolga İmanoğlu olduğu ortaya çıktı. Güzel fenomen yurt dışında ameliyat olup Türkiye'ye Beren Güney olarak geldi.

Beren Güney cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti futbolcuları ifşa etmişti!

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