Kenan Doğulu Beren Saat ile ayrıldıkları iddiasına açıklık getirdi!

Evliliklerine 8 aylık ayrılığın ardından ikinci bir şans verip barışan Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin yeniden ayrıldıklarına dair haberler ortaya atıldı. Kenan Doğulu haklarında çıkan ayrılık haberlerine açıklık getirdi. Katıldığı bir davet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü popçu, çıkan haberleri "Biz bu haberleri gülerek takip ediyoruz" sözleriyle yalanladı.

"Yok öyle bir şey!"

Kenan Doğulu'nun abisi Ozan Doğulu geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. Beren Saat'in partiye katılmaması 'yine mi ayrıldılar' sorularını akıllara getirdi. Kenan Doğulu, dün akşam katıldığı bir davet çıkışı merak edilen soruları yanıtladı. Doğulu " yok öyle bir şey arkadaşlar. 50 bin kere söyledim. İnsanlar da üzülüyorlar böyle şeyleri duyunca. Biz bu haberleri gülerek takip ediyoruz. Artık yakınlarımız arayıp sormuyor, geçti o işler. evlendiğimiz ilk günden beri sürekli... Plan yaptık, Sevgililer Günü'nde Beren ile beraberiz"

Geçen yıl ilişkilerinde kriz patlak vermişti

Los Angeles'ta düzenledikleri rüya bir düğünle 29 Temmuz 2014'te dünya evine giren Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti geçtiğimiz yıl ilişkilerinden büyük bir kriz yaşadı. Beren Saat, paylaştığı doğum günü mesajı günlerce konuşulmuştu.

Manşetlerden Beren Saat ve Kenan Doğulu evlerini ayırdı, boşandılar haberleri inmedi. 8 aylık ayrılığın ardından çift ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Beren Saat ile Kenan Doğulu birlikte çıktıkları tatilde uzun bir aradan sonra ilk kez sarmaş dolaş görüntülenmişti.