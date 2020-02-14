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İltihap söken yiyecekler neler zerdeçal en etkili iltihap söktürücü!

Soğuk havalarla gelen hastalıklardan doğal besinlerle kurtulabilirsiniz. Zerdeçal, etkili iltihap söktürücülerden biri. İşte vücuttaki iltihabı atan besinler!

İltihap söken yiyecekler neler zerdeçal en etkili iltihap söktürücü!
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Kışın, soğuk havalarda vücudumuzun hastalıklara karşı savunmasız hale gelmesi enfeksiyon kapmamıza neden oluyor. Alternatif tedavi yöntemleri hem hastalıklardan koruyor hem de iyileşmeyi sağlıyor. Baharatlar ve doğal besinler içerdikleri antioksidan, vitamin ve minerallerle vücuttaki iltihabın atılmasında etkili oluyor. Zencefil de tam bir şifa kaynağı olan besinlerden biri. İşte iltihap söktürücü besinler!

Zerdeçal

İltihaplara karşı etkili bir antioksidan kaynağıdır. Zerdeçalda bulunan curcumin iltihaplanmaya sebep olan farklı moleküler yapıları engeller. Zerdeçal; eklem iltihabı ve kas burkulması gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir. Eklem ağrılarını ortadan kaldırır. Zerdeçalı şifa niyetine kullanmak için her sabah bir çay kaşığı zerdeçalı bir bardak su ile karıştırıp tüketebilirsiniz. İkinci kullanım şekli ise; bir çay kaşığı zerdeçalı 1 su bardağı ılık süt ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Haftada 3 defa tüketmek yeterlidir.

Sarımsak

Sarımsağın sağlığa faydaları hepimiz tarafından biliniyor. Sarımsağın iltihap söktürücü etkisinden faydalanmak için ise haftada birkaç kez bir diş sarımsağı suyla birlikte hap gibi yutabilirsiniz.

Zencefil

Zencefil, düzenli olarak kullanıldığında romatizma ağrılarını azaltır, şişlikleri ortadan kaldırır. Zencefili toz ya da taze kök olarak kullanılabilir. Ancak kullanmadan önce doktorunuza danışmak önemli çünkü zencefilin kan sulandırıcı etkisi vardır.

Ceviz

Yapılan son araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yemek, vücuttaki iltihabı en aza indirmeye yardımcı olur. Vücuttaki iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesini azaltır. Bu maddenin azalması demek kalp rahatsızlıklarının da en aza inmesine yardım eder. Cevizin faydalarını hızlı bir şekilde alabilmek için; bir bardak suya 3 adet cevizi koyun ve bir gece boyunca bekletin. Sabah aç karnına bu suyu için. Tüm gün boyunca dinç kaldığınızı göreceksiniz. Ceviz suyunu her gün tüketebilirsiniz.

Ispanak

İyi bir antioksidan ve E vitamini kaynağıdır. Ispanakta bulunan alfa-lionelik isimli asit, iltihap kurutmaya yardımcı olur ve iltihaptan kaynaklı ağrıları yok eder. Etkisini hızlı bir şekilde görmek istiyorsanız çiğ tüketin ya da taze ıspanak suyu için.

Zeytinyağı

İltihap kurutma özelliği vardır. Bunun için saf, doğal bir yağ kullandığınızdan emin olmalısınız. Düzenli olarak içildiğinde vücudun direncini artırır.Düzenli olarak içildiğinde vücudun direncini artırır. Her sabah bir yemek kaşığı zeytinyağı içerek sağlığınıza sağlık katmanız mümkün.

 

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