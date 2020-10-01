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Fırında palamut nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Balık sezonunun başlamasıyla enfes balık tarifleri sofralarda yerini almaya başladı. Elmaelma.com olarak tadına bayılacağınız fırında palamut tarifi hazırladık!

Fırında palamut nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
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Palamut bu sene tezgahlarda bolca rastladığımız bir balık türü. Genellikle onu sofralarda palamut kızartması olarak görsek de şimdilerde fırında palamut tarifi oldukça aranan bir lezzet. Peki fırında palamut nasıl yapılır? İşte evde kolayca yapabileceğiniz fırında palamut tarifi...

Fırında palamut için malzemeler:

2 tane fileto şekilde kesilmiş iri palamut (adet kişi sayısına göre değişebilir)
4 tane domates
2 tane kuru soğan
3 dilimli limon
1/4 çay barağı zeytin yağı
Tuz
Karabiber
Nane

Fırında palamut nasıl yapılır?

Fırında palamut için öncelikle balıkçıdan aldığınız balıkları fileto şakilinde kesin. Daha sonra yıkadığınız balıkları süzmesi için bir tabağa alın. Soğanları ve domatesleri yuvarlak dilimleyip fırın tepsisine diziyoruz. Üzerine de yağ ve limonla harmanladığımız palamutları diziyoruz. En son da limonları ekleyip tuz, karabiber ve naneyi serpip fırına veriyoruz.

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