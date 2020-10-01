Muz kızartması nasıl yapılır bu lezzete hayran kalacaksınız!

Restoran ve cafelerde görmeye alışık olduğumuz muz kızartmasını siz de evinizde yapmaya ne dersiniz? Her damakta iz bırakan efsane lezzetin yapılışı da çok kolay. Ballısından çikolatalısına, sadesinden dondurmalısına bir çok şekilde yapabileceğiniz muz kızartmasını mutlaka deneyin. İşte şahane muz kızartması tarifi...

Muz kızartması malzemeleri:

4 adet muz

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Kaplama harcı için:

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

Kızartmak için:

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Servisi için:

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

Kaplama harcı için; yumurta ve sütü derin bir karıştırma kabında bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Elenmiş un, kabartma tozu ve tarçını kattıktan sonra sulu bir hamur kıvamı alacak olacak kaplama harcını karıştırmayı sürdürün. Kabuğunu soyduğunuz muzları küçük parçalar halinde dilimleyin. Mısır nişastasını düz bir tabağa aldıktan sonra kızartma esnasında harcı sulandırmaması için muzları öncelikle nişastaya bulayın. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Kaplama harcına buladığınız muz parçalarını kızgın yağda renk alana kadar kızartın.

Ilınması ve fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir tabağa çıkardığınız kızarmış muzları, çok fazla bekletmeden servis tabaklarına alın. Üzerlerine pudra şekeri eleyerek sevdiklerinize ikram edin.