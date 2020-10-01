search menu
search
close

Muz kızartması nasıl yapılır bu lezzete hayran kalacaksınız!

Muz kızartması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Enfes lezzetiyle büyüleyen muz kızartmasını siz de evinizde deneyebilirsiniz. İşte yapılışı!

Muz kızartması nasıl yapılır bu lezzete hayran kalacaksınız!
-A A+

Restoran ve cafelerde görmeye alışık olduğumuz muz kızartmasını siz de evinizde yapmaya ne dersiniz? Her damakta iz bırakan efsane lezzetin yapılışı da çok kolay. Ballısından çikolatalısına, sadesinden dondurmalısına bir çok şekilde yapabileceğiniz muz kızartmasını mutlaka deneyin. İşte şahane muz kızartması tarifi...

Muz kızartması malzemeleri:

4 adet muz
2 yemek kaşığı mısır nişastası

Kaplama harcı için:

1 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tarçın

Kızartmak için:

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Servisi için:

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

Kaplama harcı için; yumurta ve sütü derin bir karıştırma kabında bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Elenmiş un, kabartma tozu ve tarçını kattıktan sonra sulu bir hamur kıvamı alacak olacak kaplama harcını karıştırmayı sürdürün. Kabuğunu soyduğunuz muzları küçük parçalar halinde dilimleyin. Mısır nişastasını düz bir tabağa aldıktan sonra kızartma esnasında harcı sulandırmaması için muzları öncelikle nişastaya bulayın. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Kaplama harcına buladığınız muz parçalarını kızgın yağda renk alana kadar kızartın.
Ilınması ve fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir tabağa çıkardığınız kızarmış muzları, çok fazla bekletmeden servis tabaklarına alın. Üzerlerine pudra şekeri eleyerek sevdiklerinize ikram edin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Böbrek taşlarının düşürülmesine birebir! Böbrek taşlarının düşürülmesine birebir!
Organik
Aşık'tan kan donduran açıklama: Tetikçi beni 2 gün içinde öldürecek! Aşık'tan kan donduran açıklama: Tetikçi beni 2 gün içinde öldürecek!
Magazin
En Güncel Galeriler
Şarkıcı Güllü'nün inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!
Şarkıcı Güllü'nün inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler tanıyamıyor!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler tanıyamıyor!
Tatiline devam eden Merve, iddialı beyaz bikinisiyle poz verdi!
Tatiline devam eden Merve, iddialı beyaz bikinisiyle poz verdi!
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Önceki Haberler
Enfes lezzet: Fırında palamut
Enfes lezzet: Fırında palamut
Selin'in lüks sevdası! Tatile gitmek için helikopter kiraladı!
Selin'in lüks sevdası! Tatile gitmek için helikopter kiraladı!
Yağmur Sarnıç'tan bomba iddia: Aysun da her şeyi biliyor!
Yağmur Sarnıç'tan bomba iddia: Aysun da her şeyi biliyor!
Bir ilişkide ayrılığa neden olan 10 bilinmeyen sebep!
Bir ilişkide ayrılığa neden olan 10 bilinmeyen sebep!
Süperstar'dan Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt!
Süperstar'dan Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt!
Fahriye Evcen yeğeniyle paylaştı! Benzerlikleri şaşkınlık yarattı!
Fahriye Evcen yeğeniyle paylaştı! Benzerlikleri şaşkınlık yarattı!
Ayrılık acısını atlatmak için bunlara ihtiyacınız var!
Ayrılık acısını atlatmak için bunlara ihtiyacınız var!
Esra Karakuş koronavirüse yakalandı! Esra Erol'da ekibinde panik!
Esra Karakuş koronavirüse yakalandı! Esra Erol'da ekibinde panik!
Yorumlar