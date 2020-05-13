search menu
search
close

Bayram nasıl beslenmeliyiz baklava yiyenler aman dikkat!

Uzmanlar bayramda besin tüketimine dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor! Baklavaya yüklenenler aman dikkat! İşte nedeni!

Bayram nasıl beslenmeliyiz baklava yiyenler aman dikkat!
-A A+

Ramazan Bayramı'nda bir ay boyuncu aynı yeme alışkanlığına sahip vücuda birden yemek yeme alışkanlığı yüklenildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını biliyor muydunuz? Uzmanlar uyarıyor! Ramazan Bayramın'da dikkat edilmeyen beslenme sonrası ciddi sağlık sorunları yaşanabilir. Peki ne yapmalıyız?  Bayramın ilk günü nasıl beslenilmelidir? Elmaelma.com olarak sizlerde bayramda beslenme tüyolarının neler olması gerektiğini sizler için araştırdık. İşte dikkat etmeniz gerekenler! Bayramda bu hatalara sakın düşmeyin!  

Bayramda baklavadan uzak durun 

Ramazan'da vücudun uzun süreler boyunca aç kalması bayramda yemek yerken dikkatli olunmasını gerektiriyor. Aksi halde yavaş yavaş çalışmaya başlamış olan organ ve vücut sisteminde çöküş meydana gelebilir. Özellikle de bayramların vazgeçilmezi olan baklava ve börek tarzı hamur işleri ve şekerli tatlılardan uzak durulması gerekiyor. Uzun saatler boyunca susuzluğa alışmış damarların birden yağ ile karşılaşması damar tıkanıklığına neden olabilir. Baklava aynı zamanda kötü kolestrolü yükselterek kalp krizinin yaşanmasına neden oluyor. 

Günde en az 2,5 litre su için 

Dikkat etmeniz gereken en önemli kurallardan bir tanesi kahvaltı sofrasından uyuyana kadar su tüketimi konusudur. Günde en az 2,5 ya da 3 litre su içmeniz gerekiyor. Bir anda yükleme yapmayın. Azar azar tüketmeniz yeterli olacaktır. 

Güne kahvaltıyla başlayın 

Ramazan Bayramı'na  güne hafif ve yağ oranı düşük bir kahvaltı ile başlayın. Özellikle kahvaltıda çay yerine taze sıkılmış meyve suyu içmeniz daha yerinde bir karar olacaktır. Bunun yanı sıra domates, salatalık, beyaz peynir, zeytin ve yeşillik gibi besinler tüketmenizde vücudunuz için yarar sağlayacaktır. 

Bol lifli ve sıvı içecekler tüketin 

Ramazan sonrası sağlıksız besinler vücudun yağ biriktirmesine neden olur. Bu nedenle beslenirken bol lifli ve sıvı besinler tüketmeye gayret etmeliyiz. Bol bol ceviz, fındık ve fıstık tüketerek vücudun mekanizması yorulmadan enerjisi yükseltilebilir. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü şarkıcı sünnet fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ünlü şarkıcı sünnet fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Magazin
Kanser riskini azaltmanın 8 önemli adımı! Kanser riskini azaltmanın 8 önemli adımı!
Hastalıklar
En Güncel Galeriler
2012'nin kainat güzeli Instagram pozlarıyla takipçilerini mest etti!
2012'nin kainat güzeli Instagram pozlarıyla takipçilerini mest etti!
Aldatılan kadının intikamı ‘acı’ oldu! Cinsel organına acı biber sürüp
Aldatılan kadının intikamı ‘acı’ oldu! Cinsel organına acı biber sürüp
Hadise'nin son paylaşımı olay!Tedbirlere uydu, bakın nasıl poz verdi!
Hadise'nin son paylaşımı olay!Tedbirlere uydu, bakın nasıl poz verdi!
Yakalandığı koronovirüsten bu besinler sayesinde kurtuldu!
Yakalandığı koronovirüsten bu besinler sayesinde kurtuldu!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Önceki Haberler
Nurgül'den güldüren açıklama: Hepimiz pala olmuştuk, mutluyuz!
Nurgül'den güldüren açıklama: Hepimiz pala olmuştuk, mutluyuz!
Baş dönmesi ve kulakta çınlama hastalık habercisi!
Baş dönmesi ve kulakta çınlama hastalık habercisi!
Bayılacağınız tat: Saray sarması tarifi
Bayılacağınız tat: Saray sarması tarifi
Şahane lezzet: Evde kolay pizza tarifi!
Şahane lezzet: Evde kolay pizza tarifi!
Evde kaş şekillendirmenin en pratik yolu burada!
Evde kaş şekillendirmenin en pratik yolu burada!
Vefat eden oğlunun son saatlerini anlattı! Sözleriyle yürek burktu!
Vefat eden oğlunun son saatlerini anlattı! Sözleriyle yürek burktu!
Hızlı yemek yeme alışkanlığı nasıl değiştirilebilir?
Hızlı yemek yeme alışkanlığı nasıl değiştirilebilir?
Hafızayı destekliyor, unutkanlık sorununu çözüyor!
Hafızayı destekliyor, unutkanlık sorununu çözüyor!
Yorumlar