Bayram nasıl beslenmeliyiz baklava yiyenler aman dikkat!

Ramazan Bayramı'nda bir ay boyuncu aynı yeme alışkanlığına sahip vücuda birden yemek yeme alışkanlığı yüklenildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını biliyor muydunuz? Uzmanlar uyarıyor! Ramazan Bayramın'da dikkat edilmeyen beslenme sonrası ciddi sağlık sorunları yaşanabilir. Peki ne yapmalıyız? Bayramın ilk günü nasıl beslenilmelidir? Elmaelma.com olarak sizlerde bayramda beslenme tüyolarının neler olması gerektiğini sizler için araştırdık. İşte dikkat etmeniz gerekenler! Bayramda bu hatalara sakın düşmeyin!

Bayramda baklavadan uzak durun

Ramazan'da vücudun uzun süreler boyunca aç kalması bayramda yemek yerken dikkatli olunmasını gerektiriyor. Aksi halde yavaş yavaş çalışmaya başlamış olan organ ve vücut sisteminde çöküş meydana gelebilir. Özellikle de bayramların vazgeçilmezi olan baklava ve börek tarzı hamur işleri ve şekerli tatlılardan uzak durulması gerekiyor. Uzun saatler boyunca susuzluğa alışmış damarların birden yağ ile karşılaşması damar tıkanıklığına neden olabilir. Baklava aynı zamanda kötü kolestrolü yükselterek kalp krizinin yaşanmasına neden oluyor.

Günde en az 2,5 litre su için

Dikkat etmeniz gereken en önemli kurallardan bir tanesi kahvaltı sofrasından uyuyana kadar su tüketimi konusudur. Günde en az 2,5 ya da 3 litre su içmeniz gerekiyor. Bir anda yükleme yapmayın. Azar azar tüketmeniz yeterli olacaktır.

Güne kahvaltıyla başlayın

Ramazan Bayramı'na güne hafif ve yağ oranı düşük bir kahvaltı ile başlayın. Özellikle kahvaltıda çay yerine taze sıkılmış meyve suyu içmeniz daha yerinde bir karar olacaktır. Bunun yanı sıra domates, salatalık, beyaz peynir, zeytin ve yeşillik gibi besinler tüketmenizde vücudunuz için yarar sağlayacaktır.

Bol lifli ve sıvı içecekler tüketin

Ramazan sonrası sağlıksız besinler vücudun yağ biriktirmesine neden olur. Bu nedenle beslenirken bol lifli ve sıvı besinler tüketmeye gayret etmeliyiz. Bol bol ceviz, fındık ve fıstık tüketerek vücudun mekanizması yorulmadan enerjisi yükseltilebilir.