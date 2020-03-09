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Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu bebeğine Han ismini verdi!

2009 yılında Halit Ergenç ile evlenen oyuncu Bergüzar Korel, ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Ünlü çift bebeklerine Han isimini verdi.

Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu bebeğine Han ismini verdi!
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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 11 yıl önce nikah masasına oturmuşlardı. İlk bebeklerini 2010 yılında kucaklarına alan ünlü çiftin ikinci bebekleri dün dünyaya geldi. İkinci kez anne baba olan Halit ve Bergüzar çifti bebeklerine Han adını verdi. 

Bebekleriinin ismi dikkat çekti 

Dün hastaneye kaldırılan Bergüzar Korel, akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, 3.5 kg 51 cm boyundakierkek bebeğine "Han" adını verdi. Ünlü oyuncu Halit Ergenç eşini bir an olsun yalnız bırakmadı ve duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

''İçimde hareket ettiği her anın tadını çıkarıyorum''

Son röportajında hamilelik sürecinden bahseden Bergüzar Korel, "Doyamadım hamileliğe. Bu süreç benim için biraz hızlı geçti. İlk hamileliğimde son derece sabırsızdım, bir an önce ona kavuşacağım günü hayal ediyordum. Bundaysa her günün, içimde hareket ettiği her anın tadını çıkarıyorum. Bazen diyorum ki biraz daha kalsın içimde. Çünkü hareketleri karnımın şeklini bile değiştirecek kadar zorlarken bu mucizeyi izlemek beni çok duygulandırıyor. O an sadece ben ve o var. Sanki içerideyken onu tüm kötülüklerden koruyorum gibi geliyor" demişti.

 

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