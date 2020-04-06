Yönetmen Onur Ünlü'nün Hazar Ergüçlü'yle konser pozu olay oldu!

Aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü çifti birçok ünlü isim gibi koronavirüsten korunmak için kendilerini karantinaya aldı. Sevgilisiyle Bükreş'te gittikleri bir konserden fotoğraflarını yayınlayan Onur Ünlü'ye sosyal medya kullanıcılarından birbirinden ilginç yorumlar geldi.

Fena tiye aldılar

Konser pozuyla Twitter'da TT olan Onur Ünlü'ye bir kullanıcı, "1/10'luk yani benim gibi erkeklerin çağı başlıyor" yorumunu yazarken bir başkası ise "Okuduğum bölüm ile aramdaki uyum ektedir" diyerek çifti tiye aldı. Ünlü çifti eleştirenlerin yanı sıra destekleyen yorumlar da vardı. Bazı kullanıcılar, Ünlü hakkında "Sinemada bulunan filmlerine gidilecek nadir yerli yönetmenlerden biridir, özeldir" dedi. Bir başkası da "İkisi de belli bir yaşa gelmiş yetişkin insanlar kimi ne ilgilendirir ilişkileri..." diyerek çifte destek veren yorumda bulundu.