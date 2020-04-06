Cinsel ilişki modelleri neler sınırları zorlayın!

Çiftler ilişkileri süresi boyunca birbirlerini tanıyarak, gelişmeye ve yaşlanmaya devam ederler. Cinsel ilişkiye dair bildikleriniz de partnerinizle birlikte olduğunuz süre zarfında gelişir. İlişkinizi besleyen kaynaklar ise seks hayatınızın olgunlaşıp gelişmesine katkı sağlıyor. Eşinizle veya sevgilinizle olan ilişkinizi güçlendirecek seks türlerini sizin için paylaştık.

Çılgın seks



Baş döndüren, muhteşem bir seksten bahsediyoruz. Bu seks türü için ne kadar uzun zamandır birlikte olduğunuzun bir önemi yok. Tek ihtiyacınız olan sizi sarsan, güçlü, şehvetli ve heyecanlı bir seks!

Partnerinizin karşısında kontrolü tamamen elden bıraktığınızda, partnerinizin yüzünüzün aldığı değişik ifadeleri görmesinden çekinmemelisiniz. Kendinizi bu şekilde serbest bırakıp utangaçlığınızı bir kenara bıraktığınızda çift olarak birbirinize olan yakınlığınızı da artıracaksınız.

İlişkiyi sürdürme seksi

Partnerinizle zaman zaman sıradan bir seks yaşayabilirsiniz. Bu hiç de muhteşem geçmeyen seks seansları özellikle uzun süreli birlikteliklerin en büyük sırrı. Sıradan bir seksin gücünü asla küçümsemeyin. Partnerinizle aranızdaki bağı geliştiren sıradan seks stres atmak, fazla kalorileri harcamak ve kendinizi iyi hissettirmek gibi birçok faydaya da sahip!

Utandıran seks

Partnerinizle seks yaparken terliyorsanız ya da vücudunuzdan garip sesler çıkıyorsa yüzünüzün kızarmasına gerek yok. Uzaylı veya insanüstü bir yaratık olmadığınıza göre vücudunuzdan utanmamalısınız.

Biz insanlar istemeden de olsa, gaz çıkarıyor, bazen kokuyor ve başka birçok utandırıcı şey yapıyoruz. Gerçek yakınlık, garip ve yüz kızartıcı durumlarda partnerinizin yanında kendinizi rahat hissetmenizle alakalıdır. İnsan bedenleriyle seks yapıyorsunuz ve insan vücutları bazen komik şeyler yaparlar. Bu çok normal bir durum.

Uyku seksi

Hayatta önemli olanın varılacak yer değil, oraya yapılan yolculuk olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani sekste her zaman orgazm olmak zorunda değiliz. Önemli olan nasıl seks yaptığımız ve ne kadar zevk aldığımız! Bazı gecelerde çıktığınız ateşli seks yolculukları uyku durağında son bulabilir. Uykuyla son bulan seks girişimleri insanlar arasında kötü anılsa da seks terapistleri farklı düşünüyor.

Terapistler, uykuyla son bulan seksin çiftler arasındaki sevgi bağını geliştirdiğini iddia ediyor. Seks sırasında uykunuzun geldiğini hissettiğinizde partnerinize dokunun ve onu ne kadar sevdiğinizi ve ne kadar istediğinizi söyleyin. Bu bile seks açısından çok büyük bir hareket.

Sınırları zorlayan seks

Sevgilinizle birlikte yatakta uzanıp "Bu yaptığımız muhteşemdi!" diye gevezelik edip, gülüşmek kadar güzel bir şey yok! Uzun süreli ilişkilerde çiftler bazı dönemlerde heyecan eksikliği yaşıyor bu durumu nasıl düzelteceklerini bilmiyor. Bu durumu aşmanın tek yolu çiftlerin kendileri etrafında yarattıkları güvenli alanın dışına çıkma cesaretini gösterebilmeleri.

Eğer güvenli bölgenizin dışına çıkma cesaretini gösterip, sınırlarınızı zorlarsanız seks hayatınızı iyileştirmekle kalmayacak partnerinizle aranızdaki güven duygusunu da geliştireceksiniz. Yeni şeyler denemekten çekinmeyin. Yatak odanızda güvenlik şeridini aşın ve partnerinizle heyecanlı maceralara atılın!

Barışma seksi

"Yatağa küs girilmez" kuralı bu seks çeşidinin bir bahanesi gibi. Ateşli bir kavganın ardından ateşli bir sekse ne dersiniz? Sekn tartışmadan kaynaklanan önemsiz, küçük yıpranmaları tamir edebiliyor. Bazı çiftlerinse sorunlarla yüzleşmektense seks yapmayı tercih ediyor. Ancak bu durum pek sağlıklı değil. Eğer ilişkinizde büyük sorunlarla mücadele ediyorsanız yatağa girmeden önce bunlara bir çözüm bulmalısınız.

Rahatlama seksi

Kendinizi üzgün, depresif, yalnız ya da incinmiş hissediyorsanız teselliyi sevgilinizin kollarında bulabilirsiniz. Seks tüm bu negatif durumların tam tersi duyguları ortaya çıkarıyor. Sevgi dolu, sıcak, samimi ve sizi seven biriyle seks yaptığınızda hissettiğiniz yalnızlık ve endişe dolu duygulardan uzaklaşırsınız.

Tatil seksi

Tatil seksi çiftlerin birlikte deneyimleyebilecekleri en heyecan verici seks çeşitlerinden biri. Başka bir yerde olmanın verdiği hafiflik ve anlamsız mutlulukla, vücudunuz rahatlamış ve zihniniz de gereksiz stresten arınmıştır. Tatildeyken daha umursamaz ve evde denemeye bile cesaret edemeyeceğimiz yeni şeyleri denemeye açık oluruz.

Tatildeyken kendimizi daha seksi hisseder, eşimizle flört eder ve nerede seks yaptığınızı pek umursamayız. Eğer yatak odanızın duvarları içinizi sıkıyor ve kendinizi oraya hapsedilmiş hissediyorsanız, evinizden çıkın ve bir şehir otelinde yer ayırın. Bu masum ama heyecanlı hafta sonu kaçamağı ilişkinizdeki unutamayacağınız anılardan biri olacak.