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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronovirüse yakalandığını duyurdu.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı
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Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Levent Dörter koronavirüse yakalanan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses'in korktuğu başına geldi. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Dilan, covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi virüse yakalanan Dilan yaptığı canlı yayında  ''Hasta olmaktan çok korkuyorum" demişti. 

''Covıd 19 test sonucum pozitif çıktı''

Kötü haberi Instagram hesabından veren Dilan Çıtak Tatlıses, "Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır" dedi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı

''Hasta olmaktan korkuyorum demişti''

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Instagram hesabından canlı yayın yapan Dilan "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum" diyerek herkesi korkutmuştu.

Dilan Çıtak Tatlıses kimdir? 

Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Çıtak, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı. Kemanı bırakarak enstürmanına piyano olarak devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı ve caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı

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