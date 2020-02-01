search menu
search
close

Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta cesur pozlarıyla görenleri mest etti!

Beşiktaş, Fiorentina forması giyen Ganalı futbolcu Kevın Prınce-Boateng'ın eşi cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor!

Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta cesur pozlarıyla görenleri mest etti!
-A A+

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin bitimine saatler kala Milan, Schalke 04, Barcelona gibi dev kulüplerin formasını giyen Ganalı futbolcu Kevın Prınce-Boateng'i 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Beşitaş'ın yeni yengesi ise en az Bjk'li yeni futbolcu kadar çok konuşuldu. Beşiktaş'ın yeni yengesi cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 

Eşinin maçlarını hiç kaçırmıyor

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ve güzelliğiyle büyüleyen Melissa Satta eşi Kevin-Prince Boateng'in maçlarını hiç kaçırmıyor.

Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta cesur pozlarıyla görenleri mest etti!

''Cristiano'da kim?''

ABD'li güzel model, bir röportajda ise Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında ilginç sözler sarf etmişti. Satta'nın "Cristiano da kim? Benim gözlerim bir tek Boateng'i görüyor." şeklindeki ifadesi olay yaratmıştı.

Instagram'da 4 milyon 200 bin takipçisi bulunan Satta, verdiği cüretkar pozlarla biliniyor.

İşte o pozlardan bazıları:

 Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta cesur pozlarıyla görenleri mest etti!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Genç şarkıcı aldığı ahlaksız teklifi bakın nasıl itiraf etti! Genç şarkıcı aldığı ahlaksız teklifi bakın nasıl itiraf etti!
Magazin
Defne'nin kızı Deren'den ilginç sevişme çıkışı! Defne'nin kızı Deren'den ilginç sevişme çıkışı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler o olamaz diyor!
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'in son halini görenler o olamaz diyor!
Cinsel İçerikli sitelere girenler yandı! Ön kameradan izleniyorsunuz!
Cinsel İçerikli sitelere girenler yandı! Ön kameradan izleniyorsunuz!
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
En güzel yüzlü 50 kadın listesinin zirvesindeki Türk bakın kim!
En güzel yüzlü 50 kadın listesinin zirvesindeki Türk bakın kim!
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören...
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören...
Önceki Haberler
Kahvaltı için enfes lezzet: Sosisli poğaça tarifi
Kahvaltı için enfes lezzet: Sosisli poğaça tarifi
Bu yöntemler saç dökülmesini engelliyor!
Bu yöntemler saç dökülmesini engelliyor!
İşte minimalist tarza sahip olma yolları!
İşte minimalist tarza sahip olma yolları!
Eşsiz bir tat: Milföy pasta tarifi
Eşsiz bir tat: Milföy pasta tarifi
Akdeniz mutfağından: Kıbrıs köfte tarifi!
Akdeniz mutfağından: Kıbrıs köfte tarifi!
Aşk acısından kurtulmak istiyorsanız...
Aşk acısından kurtulmak istiyorsanız...
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin sırrı bu besinde!
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin sırrı bu besinde!
Şişkinlik hissi yaşıyorsanız bu hastalık peşinizde olabilir!
Şişkinlik hissi yaşıyorsanız bu hastalık peşinizde olabilir!
Yorumlar