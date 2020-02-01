 Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta cesur pozlarıyla görenleri mest etti!

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin bitimine saatler kala Milan, Schalke 04, Barcelona gibi dev kulüplerin formasını giyen Ganalı futbolcu Kevın Prınce-Boateng'i 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Beşitaş'ın yeni yengesi ise en az Bjk'li yeni futbolcu kadar çok konuşuldu. Beşiktaş'ın yeni yengesi cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Eşinin maçlarını hiç kaçırmıyor

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ve güzelliğiyle büyüleyen Melissa Satta eşi Kevin-Prince Boateng'in maçlarını hiç kaçırmıyor.

''Cristiano'da kim?''

ABD'li güzel model, bir röportajda ise Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında ilginç sözler sarf etmişti. Satta'nın "Cristiano da kim? Benim gözlerim bir tek Boateng'i görüyor." şeklindeki ifadesi olay yaratmıştı.

Instagram'da 4 milyon 200 bin takipçisi bulunan Satta, verdiği cüretkar pozlarla biliniyor.

İşte o pozlardan bazıları: